4 نصائح ذهبية للحفاظ على صحة الكبد.. ما تأكله في المقدمة

يؤدي الكبد العديد من الوظائف الحيوية في الجسم؛ إذ يُنظّم استقلاب الدهون والسكريات ويرشح الملوثات والسموم من الدم.

وقدم أطباء المؤسسة الألمانية للكبد عدداً من النصائح من أجل الحفاظ على صحة الكبد:

- اتباع نظام غذائي صحي مثل حمية البحر الأبيض المتوسط الغنية بالخضراوات والفواكه والمكسرات والحبوب الكاملة والأسماك.

- الإقلال من تناول الأطعمة المصنعة؛ فهي عادةً ما تحتوي على كميات كبيرة من السكر والدهون والملح والكربوهيدرات سهلة الامتصاص.

- تجنّب المشروبات الغازية المُحلّاة، والإقلاع عن الكحوليات، في حين ينبغي تناول القهوة باعتدال؛ حيث إنها تدعم وظائف الكبد وتقلل خطر الإصابة بأمراض الكبد.

- ممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة على الأقل بمعدل ثلاث مرات أسبوعياً، وكذلك من المفيد دمج الأنشطة الحركية في الروتين اليومي، من خلال صعود الدرج بدلاً من المصعد، أو ركوب الدراجة الهوائية، أو المشي لمسافات قصيرة بدلاً من القيادة.