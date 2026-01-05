اصفرار الأظافر.. يستدعي القلق أحياناً

يعد اصفرار الأظافر كابوساً مزعجاً، خصوصاً للمرأة، إذ يُفسد جمال يديها، فما أسبابه؟ وكيف يمكن التخلص منه؟ وللإجابة عن هذين السؤالين، أوردت مجلة «إيلي»، المعنية بالصحة والجمال، أن اصفرار الأظافر يرجع إلى أسباب عدة، وهي أن الأكريليك والجل يُغلقان الأظافر بإحكام ويُسرّعان من تغير لونها، وكذلك طلاء الأظافر الداكن من دون طبقة أساسية، الذي يترك بقايا على سطح الظفر، وأيضاً التدخين، فالنيكوتين يُسبب اصفرار الأظافر والجلد بشكل واضح، كما أن استخدام القفازات لفترات طويلة يحبس الرطوبة ويُعزز نمو الفطريات.

وأوضحت المجلة أنه يمكن التخلص من اصفرار الأظافر بوساطة وصفات منزلية بسيطة، ومنها عصير الليمون الذي يعد الوصفة الكلاسيكية لاستعادة نضارة الأظافر؛ إذ يعمل حمض الليمون كمُبيض طبيعي لطيف وفعال.

ويمثل الخل الأبيض وسيلة فعالة للتخلص من الاصفرار، إذ يُزيل حمض الخل الأبيض المنزلي تغير اللون الخفيف، ويتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا.

ويعمل غسول الفم الكحولي على إزالة الاصفرار الطفيف، كما أنه يُزيل الجراثيم أيضاً لهذا الغرض.

وإذا لم تفلح هذه الوصفات المنزلية في التخلص من اصفرار الأظافر، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب؛ إذ قد يشير الاصفرار إلى الإصابة بعدوى فطرية، لاسيما إذا كان الاصفرار مصحوباً بالأعراض التالية:

• تغيرات في بنية الظفر: تصبح الأظافر باهتة أو سميكة أو خشنة أو هشة أو متفتتة.

• انفصال الظفر عن مرقده: قد ينفصل الجزء المصاب عن مرقد الظفر.

• ألم: قد يحدث ألم، خصوصاً مع زيادة سُمك الظفر والضغط عليه.

• رائحة كريهة: في الحالات الشديدة، قد تنبعث رائحة كريهة من الأظافر.