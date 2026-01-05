أسلحة فعّالة في موسم نزلات البرد.. من عسل النحل حتى الحساء

يعمل النظام الغذائي السليم على تقوية جهاز المناعة، لاسيما خلال فصل الشتاء، ومن ثم يساعده على محاربة العدوى، مثل نزلات البرد، بفاعلية أكبر، حسب خبراء مجلة «الصيدليات» المصورة الجديدة الألمانية، مشيرين إلى أنه لضمان عمل جهاز المناعة بكفاءة فمن المهم إمداد الجسم بكمية كافية من العناصر الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها الفيتامينات والمعادن، علاوة على الأطعمة والمشروبات، وفي مقدمتها الحساء المحضر منزلياً، وكذلك عسل النحل الغني بالفوائد.

وأوردت المجلة مجموعة من أبرز تلك العناصر.. وتالياً عدد منها.

فيتامينات

يحتاج الجسم إلى فيتامين (A) ليس فقط كفيتامين للعين، بل أيضاً لبنية ووظيفة الأغشية المخاطية، ولعمل جهاز المناعة بشكل سليم، ويُعد كبد الحيوانات مصدراً غنياً بهذا الفيتامين، لذا تكفي حتى كمية صغيرة منه. وتشمل المصادر أيضاً «البيتا كاروتين»، وهو مُركّب أولي لفيتامين (A) ويوجد في العديد من الخضراوات مثل الجزر والسبانخ واللفت.

أما فيتامين (C) فلطالما اعتُبر الأمثل لمكافحة نزلات البرد، ويُعد الفلفل الحلو والكشمش الأسود والبقدونس من أغنى مصادره.

ورغم أن فيتامين (D) يُعرف في المقام الأول بفوائده للعظام، إلا أنه يؤثر أيضاً في نشاط خلايا المناعة، وفي الصيف ينتج الجلد عادةً كمية كافية منه، أما في الشتاء فيعتمد الجسم على مخزونه الخاص.

وتسهم أطعمة عدة في الحصول على هذا الفيتامين، ومنها: الأسماك الدهنية (مثل الرنجة والماكريل) وصفار البيض والكبد.

فيما يعمل فيتامين (E) كواقٍ للخلايا، وبذلك يلعب دوراً مهماً في جهاز المناعة، وتشمل المصادر الجيدة له الزيوت النباتية مثل زيت بذور اللفت وزيت دوار الشمس وزيت جنين القمح، كما تحتوي المكسرات، مثل البندق والجوز، على كميات كبيرة منه.

الزنك و«أوميغا 3»

يعد الزنك أحد المعادن الأساسية في جهاز المناعة، ويكون الأشخاص، الذين لا يحصلون على كمية كافية منه، أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد، ونظراً إلى أن الجسم لا يُخزّن كميات كبيرة منه، فإن تناوله بانتظام ضروري.

ويوجد الزنك بشكل أساسي في المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والبيض والحليب والجبن، كما تُوفّر الحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات هذا المعدن.

أما أحماض «أوميغا 3» الدهنية فلا تُحافظ على صحة القلب فحسب، بل تُؤدّي دوراً مهماً في جهاز المناعة، وتوجد في الأسماك الدهنية مثل الرنجة والماكريل والسلمون والتونة.

أطعمة مفيدة

وأشارت مجلة «الصيدليات» إلى أنه يمكن مواجهة نزلات البرد من خلال تناول بعض الأطعمة والمشروبات المفيدة، أبرزها حساء الدجاج، مع مراعاة أن يكون محضراً منزلياً وأن يحتوي على كمية وفيرة من الخضراوات الغنية بالفيتامينات مثل الجزر والكراث والبقدونس، بالإضافة إلى القليل من الدجاج.

وتشير الأدلة العلمية إلى أن حساء الدجاج يشتمل على مواد مضادة للالتهابات، والتي تُعزز مناعة الجسم، كما أنه يتمتع بفوائد أخرى.

كما تُوفر المشروبات الساخنة الدفء والترطيب؛ حيث إنها تساعد على ترطيب الأغشية المخاطية.

ويُنصح تحديداً بتناول شاي البرد والإنفلونزا المُتوافر في الصيدليات، كما يمكن للنباتات الطبية، مثل الزعتر والمريمية، أن تُخفف من أعراض مثل السعال والتهاب الحلق وسيلان الأنف، في حين أن ملعقة من عسل النحل تساعد على تهدئة السعال.

زنجبيل بالليمون

يعد الزنجبيل بالليمون خياراً شائعاً لمكافحة لنزلات البرد، ليس فقط لدفئه المُريح، بل لأن الباحثين وجدوا أن مكونات الزنجبيل تزيد من مستويات الأجسام المضادة في لعاب الإنسان.

كما يسهم الحصول على قسط وافر من الراحة في التعافي سريعاً.

