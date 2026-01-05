السيلينيوم.. منجم فوائد صحية

يتمتع السيلينيوم بفوائد صحية بالجملة، إذ إنه غني بمضادات الأكسدة، التي تحارب الجذور الحرة، وبالتالي تحمي الخلايا من التلف.

ووفق خبراء مركز هيلمهولتس دريسدن-روسندورف في ألمانيا، يُسهم في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية وتنظيمها، كما يعمل على تقوية الجهاز المناعي.

ويمكن الاستدلال على نقص السيلينيوم في الجسم من خلال ملاحظة بعض الأعراض مثل ضعف الجهاز المناعي، ومشكلات الغدة الدرقية، ومشكلات الشعر والأظافر، بالإضافة إلى التعب والإرهاق المستمرين، وتتمثل مصادر السيلينيوم في الأغذية الحيوانية مثل الأسماك واللحوم والبيض ومنتجات الألبان، وفي الأغذية النباتية، لاسيما الجوز البرازيلي، إذ تكفي حبة واحدة لتغطية الكمية اليومية الموصى بها، والتي تُراوح بين 55 و70 ميكروغراماً.