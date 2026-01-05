5 عوامل تحافظ على شباب الدماغ.. النوم المريح في المقدمة

في حين توجد بعض العوامل التي تحافظ على شباب الدماغ، تؤدي أخرى إلى شيخوخة الدماغ المبكرة، وذلك وفقاً لنتائج دراسة حديثة أجرتها جامعة فلوريدا.

وأوضح موقع «أبونيت.دي» الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أنه باستخدام فحوصات الدماغ وخوارزميات ذكية، حدد الباحثون «عمر الدماغ» لـ128 شخصاً بالغاً من متوسطي العمر وكبار السن، وحددوا عوامل ذات تأثيرات متفاوتة.

وتتمثل العوامل الوقائية ضد شيخوخة الدماغ المبكرة في: النوم المريح، والوزن الطبيعي، وإدارة التوتر النفسي بشكل جيد، والإقلاع عن التدخين، والعلاقات الداعمة.

أما العوامل التي تُسرّع الشيخوخة، فتتمثل في: الألم المزمن، وانخفاض الدخل، وانخفاض مستوى التعليم، والحرمان الاجتماعي.

كما أظهرت نتائج الدراسة أن أدمغة الأشخاص، الذين يتمتعون بالعديد من العوامل الوقائية، أصغر بثماني سنوات من عمرهم الحقيقي، كما أن عملية الشيخوخة سارت بوتيرة أبطأ خلال فترة المتابعة، التي استمرت عامين.

يشار إلى أن عمر الدماغ مهم للصحة على المدى الطويل؛ لأن أدمغة كبار السن معروفة بأنها أكثر عُرضة للتدهور المعرفي والخرف ومرض الزهايمر.