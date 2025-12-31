إلى عشاق نيسان باترول.. الشركة اليابانية تطلق الجيل السابع من أيقونتها

أطلقت شركة نيسان الجيل السابع من أيقونتها Patrol، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV).

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارة الطرق الوعرة Patrol الجديدة كلياً تخطف الأنظار بتصميمها الخارجي الجريء المتباين ثنائي اللون، الذي يعزز حضورها على الطرقات، بالإضافة إلى الكشافات المميزة بشكل حرف C مزدوج، والتي تنساب بسلاسة داخل الهيكل وتُرى بوضوح من الجوانب.

وتتمتع المقصورة الداخلية بالرحابة والحداثة؛ حيث إنها تتسع لثمانية ركاب موزعين على ثلاثة صفوف، مع إمكانية تعديل كل مقعد وفق تفضيلات كل شخص.

وتم تجهيز المقصورة بمقاعد Zero Gravity ذات نقوش مُطرَّزة مستوحاة من العمارة اليابانية، وهي مصنوعة من رغوة عالية التخميد لدعم الجسم والحفاظ على الوضعية الصحيحة لمسافات طويلة.

كما تم تجهيز المقصورة أيضاً بشاشة Monolith بقياس 6ر28 بوصة، وهي عبارة عن منظومة متكاملة من شاشتين بقياس 3ر14 بوصة لكل منهما، مدمجتين بالكامل مع جوجل؛ حيث يتم النظر إلى سهولة الاتصال والتخصيص بوصفهما بنية أساسية لا ميزة إضافية. ولا يتوقّف حضور تطبيق MyNISSAN عند حدود المقصورة، بل يرافق قائد السيارة أينما كان في العالم.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تزويد المقصورة بنظام صوتي من Klipsch Premium، في أول تعاون بين نيسان وهذه العلامة العريقة في عالم الصوت، مع 12 مكبر صوت موزع بعناية لتقديم تجربة صوتية غامرة.

أما السقف البانورامي فيضفي شعوراً بالرحابة أيضاً، بينما تتولى أنظمة التبريد البيومتري وتطهير الهواء بالأيونات تحسين جودة الهواء ومواجهة حرارة الشمس والغبار لتوفير بيئة داخلية مريحة.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Patrol على سواعد محرك V6 بسعة 8ر3 لتر أو V6 تربو مزدوج بسعة 5ر3 لتر، بقوة تصل إلى 425 حصانا مع عزم دوران يبلغ 700 نيوتن متر.

وتتضافر جهود المحركات مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، ومع أوضاع القيادة المتعددة تتمتع السيارة Patrol بقدرة هائلة على التعامل مع مختلف التضاريس والظروف، بينما يمنح القفل التفاضلي الخلفي السيارة قدرة إضافية على التعامل مع أصعب الطرق الوعرة.