جيتور تضرب من جديد: سيارة فاخرة وشرسة في آن واحد

أطلقت شركة جيتور سيارة فاخرة جديدة، تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV).

وأوضحت «جيتور» التابعة لشركة شيري الصينية أن أيقونتها X90 Pro الجديدة تتمتع بتصميم ينطق بالفخامة والهيبة؛ إذ تهيمن على الواجهة الأمامية شبكة ضخمة ذات قضبان عمودية من الكروم تعطي السيارة مظهراً فاخراً وشرساً في آن واحد.

وتأتي السيارة X90 Pro الجديدة بطول 9ر4 متر وعرض 9ر1 متر وارتفاع 8ر1 متر لتؤكد حضورها القوي على الطريق. أما قاعدة العجلات البالغة 9ر2 متر فتوفّر مساحة رحبة للغاية في المقصورة الداخلية، سواء في نسخ الخمسة أو الستة أو السبعة مقاعد.

ويمكن زيادة سعة صندوق الأمتعة في نسختَي الخمسة والسبعة مقاعد إلى أكثر من1600 لتر، ما يجعل السيارة عملية للاستخدام اليومي والسفر.

وتجمع المقصورة الداخلية بين عدادات رقمية بقياس 25ر10 بوصة وشاشة لمسية مركزية ضخمة بقياس 6ر15 بوصة، تعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon. وتشمل التقنيات نظام تحكم عن بُعد (T-BOX) ودعم نظام GPS ونظام الملاحة Beidou.

وتركز الشركة في هذا الطراز على سبل الراحة؛ إذ يمكن إرجاع المقاعد حتى 116 درجة، كما تأتي المقاعد في الصفين الأول والثاني بميزة التدفئة والتهوية، بالإضافة إلى وظيفة تدليك في10 نقاط للسائق والركاب في الصف الثاني. وتكتمل اللمسات الفاخرة بسقف مبطّن، وناقِل حركة بتصميم كريستالي.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة X90 Pro على سواعد محرك تربو بسعة 0ر2 لتر وبقوة 257 حصاناً، مع عزم دوران أقصى يبلغ 390 نيوتن متر، كما يتوفر للسيارة محرك تربو بقوة 199 حصاناً. وتتضافر جهود كلا المحركين مع ناقل حركة مزدوج القابض.