إزعاج حادّ في الأذن.. الطنين قد يتسبب بمتاعب نفسية تصل إلى الاكتئاب

يعد طنين الأذن أكثر من مجرد إزعاج للمرضى؛ إذ لا يتسبب في اضطرابات النوم وصعوبة التركيز والضغط النفسي الشديد فحسب، بل قد يؤدي إلى الإصابة بالقلق والاكتئاب إذا كان حاداً ومستمراً.

وقالت الجمعية الألمانية لعلاج طنين الأذن إن العلاج بالموسيقى يعد سلاحاً فعالاً لمواجهة طنين الأذن؛ إذ إنه يساعد في صرف الانتباه عن الطنين.

ويقوم هذا العلاج على استخدام أصوات وألحان هادئة ذات إيقاعات منتظمة، مثل صوت النافورة الرقيق أو تغريد الطيور أو المطر أو أمواج المحيط، والتي تهدف إلى تعزيز الاسترخاء وتخفيف التوتر النفسي وجعل طنين الأذن يتلاشى تدريجياً.

وفي بعض الحالات، يمكن تخصيص الموسيقى لتناسب نوع الطنين؛ فعلى سبيل المثال قد تُعتبر ألحانٌ مختلفة مُهدئة عند سماع صوت صفير مقارنةً بالرنين أو الأزيز.

وبحسب نوع الموسيقى، يتم استخدام ترددات مختلفة لتحقيق الراحة. ويجد العديد من المصابين بالطنين أن الموسيقى مُمتعة بشكل خاص في الليل، مما يُساعدهم على النوم بسهولة أكبر.

وعلى الجانب الآخر، فإن الأصوات العالية جدا أو المضطربة ليست جيدة للأذنين؛ إذ إنها يمكن أن تسبب التوتر، مما يتسبب في تفاقم طنين الأذن. ويتعين على المصابين عدم الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة جداً عبر سماعات الرأس؛ فعلى الرغم من أن هذا قد يُخفي الطنين مؤقتاً، إلا أنه على المدى الطويل قد يُتلف الخلايا الحسية الحساسة في الأذن، وهذا بدوره يُؤدي إلى فقدان السمع وظهور الطنين.

وبالنسبة لمن لا يرغبون في الاستماع إلى الموسيقى باستمرار، فيمكن استخدام ما يُسمى بأجهزة إخفاء الطنين؛ حيث تُصدر هذه الأجهزة الصغيرة، التي تُوضع في الأذن، أصواتاً خافتة - عادةً ما تكون أزيزاً أو طنيناً -، والتي تهدف ذلك إلى تحسين إدراك الطنين وإخفائه نوعاً ما.

ومن جانبها، أشارت مؤسسة طنين الأذن والسمع الألمانية إلى أن العلاج السلوكي المعرفي يُعتبر الخيار الأمثل لعلاج طنين الأذن المُنهك؛ حيث يقوم هذا العلاج على أساس أن عبء طنين الأذن لا يعتمد على شدة الصوت بقدر ما يعتمد على كيفية تعامل الشخص معه.

وأوضحت الجمعية أن العلاج السلوكي المعرفي يساعد المصابين على إدارة طنين الأذن بشكل أفضل؛ إذ يساعدهم على تطوير استراتيجيات تأقلم مُصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم الفردية، وهذا بدوره يُخفف من مشاعر العجز وفقدان السيطرة والإحباط، ويوفر لهم مزيدا من الاستقرار والأمان في حياتهم اليومية.