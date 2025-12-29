الوجع الشديد في الأسنان لكن الأزمة بالقلب.. أطباء يحذرون من هذه الحالة

حذر أطباء مركز «كاريه» للأسنان في ألمانيا من أن آلام الأسنان الشديدة قد تنذر في حالات معينة بالإصابة بأزمة قلبية وشيكة، مشيرين إلى أن الألم في تلك الحالات لا ينشأ من الأسنان نفسها، بل هو نتيجة للضغط المنتشر من أعلى البطن ومنطقة القلب.

لذا شدد المركز على ضرورة استدعاء الإسعاف في حالة الشعور بألم حاد يمتد إلى الفك السفلي أو الكتف الأيسر أو الذراع الأيسر، بالإضافة إلى بعض الأعراض الأخرى الدالة على الأزمة القلبية مثل: ضيق الصدر، وصعوبة التنفس، وقصر النفس، والدوار، والغثيان.