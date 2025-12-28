أعراض التهاب المعدة.. تجاهلها يؤدي إلى عواقب وخيمة

أفاد معهد الجودة والكفاءة في الرعاية الصحية الألماني بأن التهاب المعدة الناجم عن بكتيريا «هيليكوباكتر» هو التهاب يصيب بطانة المعدة بسبب بكتيريا «الملوية البوابية» المعروفة أيضاً باسم «هيليكوباكتر».

وأوضح أن هذا الالتهاب يُزيد من إنتاج حمض المعدة، والذي يُهاجم بدوره بطانة المعدة وجدارها، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة تشمل متلازمة المعدة المتهيجة وقرحة المعدة والاثنى عشر، وفي أسوأ الأحوال سرطان المعدة.

لذا شدد المعهد على ضرورة استشارة الطبيب في حال المعاناة من الأعراض التالية: ألم في الجزء العلوي من البطن، حرقة المعدة، تقلصات في المعدة، انتفاخ البطن، كثرة التجشؤ، والغثيان والتوعك.

ويستخدم الطبيب فحوصات مختلفة للتشخيص، بما في ذلك التنظير الداخلي. وعن طريق إدخال كاميرا صغيرة عبر الفم والمريء إلى المعدة، يمكن الكشف عن الالتهاب في المعدة.

ويتم العلاج بواسطة مثبطات مضخة البروتون (مخفضات الحموضة) والمضادات الحيوية.