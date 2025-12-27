وداعاً للنظارات.. أول شاشة ألعاب ثلاثية الأبعاد بدقة 6K في العالم

أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق شاشتها Odyssey 3D (G90XH) الجديدة، التي تعد أول شاشة ألعاب ثلاثية الأبعاد بدقة 6K في العالم.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن شاشتها Odyssey 3D (G90XH) الجديدة تأتي بحجم 32 بوصة، وتمتاز بمعدل تحديث صورة يبلغ 165 هرتز، والذي يمكن يصل إلى 330 هرتز في الوضع المزدوج، بينما يبلغ زمن الاستجابة (رمادي إلى رمادي) 1 مللي ثانية.

وتتمثل الميزة الأبرز لشاشة الألعاب الجديدة في قدرتها على عرض المحتوى ثلاثي الأبعاد دون الحاجة إلى نظارات ثلاثية الأبعاد.

ومع ذلك، لا تعمل هذه الميزة إلا لمستخدم واحد في كل مرة؛ حيث يتم ضبط الصورة ثلاثية الأبعاد بدقة لتناسب مجال رؤية المستخدم بواسطة كاميرا مزودة بتقنية تتبع العين. وتتميز هذه التقنية بضمان عرض ثلاثي الأبعاد واقعي حتى عند النظر إلى الشاشة من زاوية طفيفة.