تحمي الرأس بالكامل في الحوادث.. أول سيارة مزودة بوسادة هوائية على شكل خوذة

كشفت شركة «لوكسيد» - التي تعد مشروعاً مشتركا بين هواوي وشيري - عن سيارتها V9 الجديدة، وهي أول سيارة قياسية مزودة بوسادة هوائية للرأس.

وأوضحت الشركة أن V9 الجديدة، التي تنتمي إلى فئة سيارات الفان الصغيرة، تأتي مزودة بوسادة هوائية على شكل خوذة مدمجة في المقعد، والتي تعمل على حماية منطقة الرأس بالكامل للسائق والراكب الأمامي في حال وقوع تصادم.

وأضافت «لوكسيد» أنه في حال وقوع حادث وشيك ينكمش المقعد الذكي المسمى (ECC) تلقائياً إلى وضع آمن، وفي الوقت نفسه تنتفخ وسادة الرأس الخاصة بالتزامن مع الوسائد الهوائية الجانبية، ما يشكل ثنائي أمان متكاملاً لتوفير أقصى امتصاص للصدمات.

ويوفر المقعد المبتكر إمكانية تعديل واسعة ودوران وحركة للأمام والخلف، غير أن الميزة الأبرز تتمثل في آلية «العودة السريعة»؛ فبمجرد أن تستشعر مستشعرات نظام مساعدة السائق المتقدم (ADAS) احتمال وقوع تصادم، يعود المقعد تلقائياً إلى وضعية ثابتة ومستقيمة، مما يضمن الحماية المثلى في اللحظة الحاسمة.

ولا يقتصر تميز المقعد عالي التقنية في السيارة V9 الجديدة على احتوائه على حزام أمان ووسائد هوائية مدمجة فيه، بل يتميز أيضاً بسرعة استجابته مقارنةً بالأنظمة التقليدية؛ حيث يوفر الانتفاخ المبكر للوسائد الهوائية ثباتاً أفضل للجسم ويخفف الضغط على أسفل الظهر بشكل خاص، كما يقلل النظام من الحركة الأمامية، الأمر الذي يعد مثالياً في حوادث التصادم الخلفي أو الجانبي.