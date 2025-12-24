"القابضة للترفيه" تحتفي بدخول عام 2026 بفعاليات استثنائية في دبي

تدعو دبي القابضة للترفيه المقيمين والضيوف إلى استقبال العام الجديد من خلال احتفالات لا تنسى تمتد عبر دبي باركس™ آند ريزورتس، وذا جرين بلانيت دبي، وحديقة "وايلد وادي" المائية. وتحتفل كل وجهة بطريقتها الخاصة بليلة رأس السنة، من خلال عروض الألعاب النارية المبهرة، والتجارب الطبيعية الغامرة والأنشطة العائلية، في أجواء تعكس تنوع دبي وحيويتها وتمنح الجميع بداية استثنائية لعام 2026.



دبي باركس™ آند ريزورتس

تقدم دبي باركس™ آند ريزورتس تجربة احتفالية متكاملة تمتد على مدار اليوم في ليلة رأس السنة، حيث تتنوع الأنشطة لتمنح العائلات والضيوف أجواء عامرة بالحركة والتشويق. وتنطلق المتعة مع أحدث الإضافات الترفيهية في الوجهة، من السباقات المليئة بالحماس في منطقة السرعة، وتجارب اختبار الدقة في الرماية ورمي الفؤوس في منطقة التصويب، إلى جولات الميني غولف التي تجمع بين الترفيه والاسترخاء. ويستمتع الصغار بعالم داخلي حافل بالمغامرات يضم منزلقات ومسارات تسلق وتحديات مستوحاة من روح المغامرة، ليمنحهم مساحة مثالية لتفريغ طاقتهم في بيئة آمنة ونابضة بالحيوية. وفي المقابل، ينغمس عشاق الألغاز والتجارب الذهنية في الغرفة المخفية المستوحاة من حضارة المايا، أو يتجولون في بيربلكس سيتي للاستمتاع بالخدع البصرية التفاعلية التي تجمع بين الإبهار البصري واللحظات المثالية للتصوير، لتكتمل التجربة بمزيج متوازن من الترفيه والاكتشاف.

ومع حلول المساء، يضيء عالم ريفرلاند™ الليلة الأخيرة من العام بعرض ألعاب نارية خاص بليلة رأس السنة، مصمم لجميع أفراد العائلة، يوم الأربعاء 31 ديسمبر في تمام الساعة 9:30 مساءً، وسط أجواء تزينها ديكورات متلألئة، وعروض حية نابضة بالحيوية، وبرامج ترفيهية موسمية تضفي على المكان طابعاً احتفالياً مميزاً. ويستمتع الضيوف بمجموعة من الفعاليات المحببة، من بينها تجربة الثلج في الصحراء وعروض كسارة البندق، إلى جانب زيارة بيت بابا نويل للقاء خاص يتيح للأطفال لقاءه، والتقاط الصور التذكارية، ومشاركته رسائلهم وأمنياتهم للعام الجديد. وقبل ختام الأمسية، يتوجه الضيوف إلى أشجار الأمنيات لمشاركة تطلعاتهم وآمالهم مع بداية عام جديد. وتبلغ الاحتفالات ذروتها مع موكب السحر الذي يجمعنا، وهو استعراض احتفالي مفعم بالألوان والحركة، يضم راقصين ولاعبي أكروبات وأزياء مضيئة وأجواء من البهجة، ليختتم الليلة بروح احتفالية لا تنسى.

يمكنكم الحجز عن طريق الرابط الإلكتروني: https://www.dubaiparksandresorts.com/en/riverland

أسعار البطاقات: تبدأ من 25 درهماً (لبطاقات عالم ريفرلاند™)

وللباحثين عن احتفال مختلف بكل المقاييس، تتيح تي-ريكس غلامبينغ للعائلات تمديد أجواء الفرح ضمن تجربة الإقامة الفاخرة الوحيدة في العالم المستوحاة من عالم الديناصورات. وتحتضن الوجهة من 30 ديسمبر حتى 1 يناير برنامج إقامة خاص بليلة رأس السنة، يشمل عشاءً احتفالياً وعروضاً ترفيهية حية، ويختتم بعرض ألعاب نارية مبهرة تودع العام وتستقبل 2026 بأسلوب استثنائي. وتتنوع خيارات الإقامة بين خيام جوراسيك سيغنتشر المميزة والخيام الفاخرة المزودة بمسابح خاصة، مع أسعار تبدأ من 1,061 درهماً للإقامة. ويستمتع الضيوف خلال التجربة بوجبات ذات طابع خاص، وأمسيات دافئة حول موقد النار، وعروض أفلام احتفالية تحت النجوم، إلى جانب باقة من الأنشطة المصممة للصغار، من التنقيب عن المستحاثات إلى السباحة في مسبح آثار أقدام الديناصورات. ويستهل العام الجديد أيامه بإضافة مميزة، حيث تشمل كل إقامة دخولاً مجانياً إلى دبي باركس™ آند ريزورتس، لتبدأ العائلات عام 2026 بمغامرات متواصلة وذكريات لا تنسى.

يمكنكم الحجز عن طريق الرابط الإلكتروني: https://www.dubaiparksandresorts.com/en/t-rex_glamping

أسعار البطاقات: تبدأ من 1,632 درهماً

ذا جرين بلانيت دبي

تستقبل ذا جرين بلانيت دبي العام الجديد باحتفال دافئ مستوحى من الطبيعة داخل الغابة المطيرة الداخلية الوحيدة في المنطقة، حيث تمتزج أجواء الهدوء بسحر ليلة رأس السنة. ويستمتع الضيوف يوم 31 ديسمبر بتجربة تخييم خاصة بالمناسبة، إلى جانب جولة ليلية استثنائية تتيح استكشاف الغابة في توقيت مختلف، مع الاستمتاع بمشاهد الألعاب النارية القريبة عند دقات منتصف الليل. وتكتمل الأمسية بعشاء احتفالي مميز في مطعم JNGL، ترافقه عروض ترفيهية حية، لتمنح الضيوف تجربة متكاملة تجمع بين الطبيعة وبهجة الاحتفال وبداية عام جديد بروح هادئة ومتفردة.

يمكنكم الحجز عن طريق الرابط الإلكتروني: https://www.thegreenplanetdubai.com/en

أسعار البطاقات: تبدأ من 139 درهماً

وتجمع احتفالات ليلة رأس السنة التي تقدمها دبي القابضة للترفيه بين عروض الألعاب النارية المبهرة وتجارب الإقامة الغامرة في أحضان الطبيعة، لتقدم مزيجاً مميزاً من الترفيه والأنشطة العائلية في مختلف أنحاء المدينة، وتضمن استقبال عام 2026 بأجواء احتفالية استثنائية.