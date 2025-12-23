كيف تفرّق بين أعراض نزلة البرد والإنفلونزا؟.. كلمة السر في درجة الألم

ربما لا يعرف البعض الفارق بين نزلة البرد والإنفلونزا، بسبب تشابه العديد من العلامات والأعراض، لكن تبقى شدة الآلام هي المقياس الفاصل بينهما.

وأفادت اللجنة الدائمة للتطعيم في ألمانيا بأن نزلة البرد هي عدوى تنفسية شائعة، وتتمثل علاماتها المميزة في: السعال، وسيلان الأنف، وشعور خفيف بالمرض.

فيما الإنفلونزا، تعد أشدّ وطأةً على الجسم، وغالباً ما تبدأ فجأةً وتظهر بارتفاع في درجة الحرارة وآلام شديدة في الجسم وإرهاق شديد.

ويساعد هذا التمييز الواضح على فهم الأعراض بشكل أفضل واختيار العلاج المناسب.

وبشكل عام، شددت اللجنة الألمانية على ضرورة تلقي التطعيم ضد الإنفلونزا للأشخاص، الذين لديهم ظروف صحية معينة، مثل كبار السن (بدءاً من عمر 60 سنة) والحوامل والأشخاص، الذين يعانون من ضعف المناعة وكذلك الأشخاص، الذين يعانون من أمراض مزمنة. وأوضحت أن الجسم يستغرق نحو 10 إلى 14 يوماً بعد التطعيم حتى يكتسب مناعة كاملة.