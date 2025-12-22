كيف تتجنب الشعور بالامتلاء بسبب الأكل الدسم؟.. عليك بـ4 نصائح ذهبية

يعد الشعور بالامتلاء من المتاعب الصحية الشائعة خلال هذا الموسم، بسبب تناول الأطعمة الدسمة والوجبات الثقيلة.

وأوضحت أخصائية التغذية الألمانية إنجا بفانيبيكر أنه يمكن تجنب الشعور بالامتلاء أثناء الولائم في هذا الموسم باتباع هذه الاستراتيجيات الأربع:

- ينبغي تناول مقبلات خفيفة مثل الحساء أو السلطة؛ فهذا يملأ المعدة، مما يقلل من احتمالية تناول الطبق الرئيسي الدسم.

- ملء نصف الطبق الرئيسي بالخضراوات، في حين يشتمل النصف الآخر على اللحوم والأصناف الجانبية مثل البطاطس.

- تناول الطعام ببطء ومضغه جيداً؛ حيث يسهم ذلك في تناول كمية طعام أقل. وعادة ما يبدأ الشعور بالشبع بعد نحو 20 دقيقة.

- مشاركة قطعة الحلوى مع شخص ما.

وللتخلص من الشعور بالامتلاء، ينبغي تناول شاي يساعد على الهضم مثل شاي النعناع أو البابونج أو شاي الشمر واليانسون والكراوية، ويجب تجنب المشروبات الغازية لأنها تُزيد من حجم المعدة.

كما تعمل الحركة على تنشيط عملية الهضم، حتى لو كانت مجرد نزهة قصيرة حول المنزل، في حين أن الاستلقاء يُبطئ عملية الهضم، بل وقد يؤدي أيضاً إلى توقفها.