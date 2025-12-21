خيار علاجي واعد للأكزيما

أوردت مجلة «أبحاث العلاج بالنباتات» أن المركب النباتي «سابانون أ»، المستخلص من خشب نبات سيسالبينيا سابان يمتلك إمكانات واعدة في علاج الأكزيما العصبية، أو ما يعرف بالتهاب الجلد التأتبي، وهو اضطراب جلدي مزمن شائع، يصيب عدداً كبيراً من الأطفال.

وأجرت فرق بحثية من الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية وكلية بكين الطبية المتحدة دراسة علمية، وأظهرت التجارب المخبرية على نماذج حيوانية أن المركب النباتي «سابانون أ» له تأثير واضح على تحسين صحة الجلد وتقليل الالتهابات، إذ قلل بشكل ملحوظ إنتاج السيتوكينات الالتهابية في الخلايا الجلدية، وهو العامل الرئيس وراء الحكة والاحمرار المصاحب للأكزيما.

وأدى ذلك إلى تحسن كبير في أعراض الجلد لدى الفئران المصابة بالأكزيما العصبية، بما في ذلك تقليل التورم والاحمرار والجفاف.

وأشار الباحثون إلى أن هذا المركب النباتي قد يمثل خياراً علاجياً واعداً للأكزيما العصبية، مع إمكانية تقليل الآثار الجانبية مقارنة بالعلاجات التقليدية مثل الستيرويدات أو مثبطات الكالسينيورين التي قد تحمل مخاطر طويلة الأمد.

وأكد الباحثون أن النتائج حتى الآن مستخلصة من نماذج حيوانية وتجارب مخبرية، وأنه يجب إجراء دراسات سريرية واسعة النطاق على البشر لتقييم فاعلية وأمان المركب النباتي «سابانون أ» قبل اعتماد أي توصيات علاجية أو تجارية.

ويمثل هذا الاكتشاف خطوة مهمة نحو تطوير علاجات طبيعية مستندة إلى النباتات للأكزيما العصبية، ويعزز الاهتمام بالمسارات البيولوجية المستهدفة لتقليل الالتهاب وتحسين صحة الجلد بشكل مستدام.

