سماعة الأذن الطبية تتطلب عناية خاصة في الشتاء

نصحت الرابطة الاتحادية لأخصائيي السمع بألمانيا بالحفاظ على كفاءة سماعة الأذن الطبية خلال فصل الشتاء من خلال تنظيفها يومياً باستخدام قطعة قماش ناعمة وخالية من الوبر.

وأضافت أن التكثف يمثل تحدياً آخر لسماعة الأذن الطبية؛ إذ قد تتراكم الرطوبة داخل سماعة الأذن، ما قد يُلحق تلفيات بها.

ولتجنب ذلك، ينبغي عدم ترك سماعة الأذن بالقرب من المدفأة أو استخدام مجفف الشعر عليها لفترة وجيزة؛ فالحرارة قد تُسبب تلفها أيضاً. ومن الأفضل تخزين السماعة طوال الليل في صندوق التجفيف، الذي يُزيل الرطوبة من السماعة.

ومن ناحية أخرى، ينبغي عدم ارتداء غطاء رأس ضيق جداً؛ حيث إنه قد يتسبب في تغطية ميكروفون سماعة الأذن أو انزلاقها من مكانها، لذا من الأفضل اختيار غطاء رأس فضفاض.