6 أعراض للاكتئاب في منتصف العمر ترفع خطر الإصابة بالخرف

أظهرت نتائج دراسة حديثة أن بعض أعراض الاكتئاب في منتصف العمر ترفع خطر الإصابة بالخرف في مرحلة حياتية لاحقة.

وفي الدراسة، التي نشرتها مجلة «ذا لانسيت للطب النفسي»، حلل فريق بحثي بيانات 5811 بالغاً تتراوح أعمارهم بين 45 و69 عاماً، لا يعانون من الخرف.

وتم تقييم 30 عرضاً من الأعراض الشائعة للاكتئاب باستخدام استبيان، ثم تمت متابعة الحالة الصحية للمشاركين لمدة 25 عاماً.

وخلال هذه الفترة، أصيب 10% من المشاركين بالخرف، وأظهرت ستة أعراض فقط من أصل 30 عرضاً مسجلاً للاكتئاب ارتباطاً وثيقاً بخطر الإصابة بالخرف، وهذه الأعراض هي:

• فقدان الثقة بالنفس.

• عدم القدرة على مواجهة المشكلات.

• انعدام المودة تجاه الآخرين.

• التوتر والقلق الدائم.

• عدم الرضا عن أداء المهام.

• صعوبة التركيز.

وفي المقابل، لم تُظهر أعراض أخرى شائعة مثل اضطرابات النوم والأفكار الانتحارية أو تدني الحالة المزاجية أي ارتباط طويل الأمد بالخرف.