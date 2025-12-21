فوائد النظام الغذائي النباتي.. لا تخلو من منغصات

يتمتع النظام الغذائي النباتي بفوائد صحية عديدة؛ إذ يعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، ومن ثم يقل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حسبما أورد موقع «أبونيت.دي».

وأضاف الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن النظام الغذائي النباتي يعمل أيضاً على إمداد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة مثل الألياف الغذائية وحمض الفوليك وفيتامين (C) والمغنيسيوم.

وعلى الجانب الآخر، يعاني الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً من نقص في بعض العناصر الغذائية المهمة ذات الأصل الحيواني مثل البروتينات والحديد واليود وفيتامين B12 والكالسيوم والزنك، لذا ينبغي على الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً إمداد الجسم بهذه العناصر من خلال تناول المكملات الغذائية المحتوية على هذه العناصر تحت إشراف الطبيب.