إلى أصحاب نظام أندرويد.. جوجل تحذركم من ثغرتين خطيرتين وتوصي بتحديثات الأمان

أعلنت شركة جوجل عن وجود ثغرتين أمنيتين خطيرتين في نظام التشغيل أندرويد من الإصدار 13 إلى 16.

وأوضحت الشركة الأميركية أن الدلائل تشير إلى أنه تم بالفعل استغلال هاتين الثغرتين الخطيرتين، واللتين تتيحان للقراصنة إمكانية السيطرة على الأجهزة المصابة أو تعطيلها.

ويمكن للمستخدم التحقق من أمان الجهاز أو ما إذا كان لا يزال مُعرّضاً للخطر من خلال «الإعدادات/حول الهاتف» بالنقر على «إصدار أندرويد». ويُعد التاريخ الظاهر أسفل «تحديث أمان أندرويد» المؤشر الرئيسي.

وأكدت جوجل أن التحديثات الأمنية الصادرة بدءاً من 5 ديسمبر الجاري فصاعداً تعمل على سد الثغرات الأمنية.

وأعلنت جوجل أنها أصدرت بالفعل تحديثات أمنية لأجهزة Pixel. أما بالنسبة لتحديثات الأمان لأجهزة أندرويد الأخرى، فإن وقت وتوقيت إصدارها يعتمد كلياً على الشركة المصنعة.

وينبغي للمستخدمين التحقق بانتظام من خلال «الإعدادات/النظام/تحديثات البرامج» لمعرفة ما إذا كانت هناك تحديثات متاحة لأجهزتهم. وفي حال توفرها، ينبغي تثبيتها فوراً.

ونظرا لأن حجم التحديثات قد يكون كبيراً وقد يستغرق التثبيت بعض الوقت، توصي جوجل بالتأكد من توفر اتصال Wi-Fi وأن يكون شحن الجهاز 75% على الأقل قبل التحديث.

والأفضل من ذلك، توصيل الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي بالشاحن أثناء البحث عن التحديثات وتثبيتها.