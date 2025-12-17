كيف تخفي تحديثات حالة الواتس آب؟

يمكن للمستخدم إخفاء تحديثات حالة الواتس آب من خلال الخطوات التالية:

- الذهاب إلى الإعدادات، ثم اختيار بند «الخصوصية» (Privacy)، ثم اختيار بند «الحالة» (Status)، ثم اختيار أحد البنود التالية:

- جهات اتصالي (My Contacts): يمكن لجميع جهات الاتصال رؤية حالتك (الإعداد الافتراضي).

- جهات اتصالي باستثناء.. (My Contacts except..): يمكن لجميع جهات الاتصال رؤية حالتك باستثناء جهات الاتصال، التي حظرتها هنا (قائمة الحظر).

- المشاركة مع.. فقط (Only share with): لا يمكن لأحد رؤية حالتك باستثناء جهات الاتصال، التي حددتها هنا (قائمة السماح).

ومن ناحية أخرى، يمكن للمستخدم إخفاء تحديثات حالة الواتس آب الخاصة بجهات الاتصال لديه باتباع الخطوات التالية:

- الذهاب إلى التحديثات (Updates)

- ضمن الحالة (Status)، يتم البحث عن التحديث من جهة الاتصال المطلوبة وتحديده.

- يتم النقر على قائمة النقاط الثلاث في الأعلى، ثم اختيار «إخفاء» (Hide).