ترياق طبيعي ومضاد للاكتئاب.. اكتشف أسرار اليوسفي وكيف تختار الأفضل

يُعد المندرين (اليوسفي) من أهم فواكه الشتاء، حيث لا تكاد تخلو مائدة من هذه الفاكهة الشتوية المحبوبة. ولكن مع تعدد الأصناف، يجد الكثيرون صعوبة في اختيار الثمار الأشهى والأكثر فائدة.

كنز من الفوائد الصحية

أكدت أخصائية التغذية، إيرينا بيساريفا، لصحيفة "مساء موسكو"، أن المندرين لا يتميز بمذاقه الرائع فحسب، بل يمتلك خصائص علاجية مذهلة:

ترياق طبيعي: يحتوي على نسبة عالية من حمض الستريك الذي يحيد المركبات الضارة، مما يجعله بمثابة "ترياق طبيعي"، ولهذا السبب تخلو ثماره تماماً من النترات.

منجم فيتامينات: غني بحمض الأسكوربيك (فيتامين C)، بالإضافة إلى فيتامينات المجموعات (B، K، D، P).

معادن حيوية: يمد الجسم بالكالسيوم، المغنيسيوم، والبوتاسيوم.

مضاد للاكتئاب: المفاجأة الأبرز أنه يعمل كمضاد طبيعي للاكتئاب ويحسّن الحالة المزاجية.

وأشارت الخبيرة إلى أن الفائدة لا تقتصر على "الفصوص" فقط، بل تشمل **القشرة والطبقة البيضاء المحيطة بالثمرة، حيث أن الطبقة العلوية مشبعة بالزيوت المفيدة والفلافونويد والأحماض.

متى يصبح اليوسفي خطيراً؟

رغم فوائده الجمة، حذرت الطبيبة من أن هذه الفاكهة قد تكون ضارة لبعض الفئات، ونصحت بتجنبها في الحالات التالية:

التهاب الكلية الحاد، والتهاب الكبد، والتهاب المرارة.

قرحة المعدة.

مرضى السكري: نظراً لاحتوائه على كمية كبيرة من السكر.

وبشكل عام، يوصى الأصحاء بعدم تناول أكثر من 5-6 حبات يومياً,

كيف تختار الثمرة المثالية؟

قدمت بيساريفا نصائح ذهبية عند الشراء:

1. المظهر: تأكد من سلامة الثمرة وعدم وجود أي تلف في القشرة.

2. الملمس: تختلف الكثافة حسب الصنف (صلبة أو طرية).

3. التوصية الأفضل: نصحت الخبيرة باختيار صنف "الكلمنتين" (Clementine)؛ فرغم أنه أكثر صلابة عند اللمس، إلا أنه يحتوي على أعلى تركيز من فيتامين C (حمض الأسكوربيك).