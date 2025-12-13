غنية بفيتامين سي والكاروتين.. فوائد صحية عديدة لفاكهة الكاكا

تحظى فاكهة الكاكا بشعبية كبيرة خاصة لدى المستهلكين خلال فصلي الخريف والشتاء. وقد تحدثت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي والتغذية، نوريا ديانوفا، إلى صحيفة "مساء موسكو" عن فوائد هذه الفاكهة.

بحسب ديانوفا، تحتوي الكاكا على كمية كبيرة من الألياف والعناصر الدقيقة، والتي لها تأثير مفيد على الجسم، حيث "تحتوي الكاكا على عدد كبير من التكافؤات القلوية - غلبة أملاح البوتاسيوم على الأملاح الأخرى. للبوتاسيوم تأثير إيجابي على الجهاز القلبي الوعائي".

وأشارت أيضاً إلى أن فاكهة الكاكا مفيدة لاحتباس السوائل وأمراض الكلى.

وأوضحت ديانوفا قائلاً: "للفاكهة تأثير مدر للبول، ولهذا السبب يُلاحظ تأثيرها الإيجابي على مثل هذه الحالات".

وأضافت أن فاكهة الكاكا تحتوي أيضاً على كميات كبيرة من فيتامين سي والكاروتين، والتي لها تأثير إيجابي على جهاز المناعة والرؤية.

يُعتقد أن إضافة فاكهة الكاكا إلى النظام الغذائي قد تساعد على إنقاص الوزن والتخلص من الانتفاخات والسوائل الزائدة في الجسم.