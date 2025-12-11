مركّب نباتي شائع في طعامنا اليومي يحمي القلب ويبطئ أمراضه

أظهرت دراسة بريطانية طويلة الأمد، نُشرت في مجلة BMC Medicine، أن تناول كميات أكبر من الأطعمة الغنية بالبوليفينول—وهي مركبات نباتية طبيعية—يرتبط بتحسين صحة القلب وتباطؤ الزيادة في مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مع التقدم في العمر. وتتبع الباحثون أكثر من 3100 بالغ لمدة تجاوزت عشرة أعوام.

وبيّن التحليل أن الأنظمة الغذائية الغنية بأنواع محددة من البوليفينول، ولا سيما الفلافونويدات والأحماض الفينولية، ارتبطت بانخفاض مستويات ضغط الدم والكوليسترول الضار، مما أدى إلى تقليل المخاطر القلبية بشكل عام. وللمرة الأولى، دعم الباحثون هذه النتائج عبر قياس المؤشرات الحيوية في البول الناتجة عن معالجة الجسم للبوليفينول، حيث تبين أن المستويات الأعلى من هذه المستقلبات ارتبطت بصحة قلب أفضل وارتفاع مستويات الكوليسترول “الجيد”.

ولتحقيق دقة أكبر في تقييم الأنماط الغذائية، استخدم العلماء درجة جديدة لقياس تناول البوليفينول (PPS) تعتمد على استهلاك 20 نوعًا من الأطعمة الشائعة الغنية بهذه المركبات في النظام الغذائي البريطاني، مثل الشاي والقهوة والتوت والكاكاو والمكسرات وزيت الزيتون والحبوب الكاملة. وكشفت النتائج أن هذه الدرجة كانت أكثر ارتباطًا بصحة القلب مقارنة بالاكتفاء بقياس إجمالي كمية البوليفينول، ما يشير إلى أهمية النظر إلى النظام الغذائي المتكامل بدلاً من التركيز على مركبات فردية فقط.

وقالت البروفيسورة آنا رودريغيز-ماتيوس، المؤلفة الرئيسية للدراسة، إن “الالتزام طويل الأمد بالأنظمة الغذائية الغنية بالبوليفينول يمكن أن يبطئ بشكل واضح من ارتفاع مخاطر أمراض القلب مع التقدم في العمر”. وأضاف الدكتور يونغ لي أن “إدراج هذه الأطعمة بانتظام يشكل وسيلة بسيطة وفعالة لدعم صحة القلب”.

وتخلص الدراسة إلى أن إجراء تغييرات صغيرة ومستدامة في النظام الغذائي نحو المزيد من الأطعمة النباتية الغنية بالبوليفينول يمكن أن يكون استراتيجية وقائية عملية لتعزيز صحة القلب على المدى الطويل، مع ضرورة إجراء مزيد من الأبحاث لتأكيد النتائج وتوسيع نطاقها.