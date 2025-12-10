دراسات تؤكد العلاقة الوثيقة بين مرض السكري وصحة الفم

تبيّن دراسات حديثة وجود علاقة قوية ومباشرة بين مرض السكري وصحة الفم، إذ يواجه المرضى غالبًا مشكلات فموية تشمل جفاف الفم، وألم اللثة، وصعوبة المضغ، وهي عوامل تحرمهم من الاستمتاع بالطعام وتؤثر سلبًا على تغذيتهم وجودة حياتهم. ورغم التركيز الطبي التقليدي على مضاعفات السكري المرتبطة بالقلب والكلى والعينين، تظل صحة الفم جانبًا مهمَلًا إلى حد كبير، وفق ما توضحه أيلين بايسان، أستاذة علم تسوّس الأسنان في جامعة كوين ماري في لندن.

وتشير بايسان، في مقال منشور على موقع "ساينس أليرت"، إلى أن الارتفاع المزمن لسكر الدم يُضعف الأوعية الدموية والأعصاب، وي ralent يبطّئ التئام الجروح، ويقلّل قدرة الجسم على مقاومة العدوى، ما يجعل الفم بيئة مهيّأة لمشكلات متعددة. وتشمل هذه المشكلات تسوّس الأسنان الشديد، وأمراض اللثة التي قد تؤدي إلى فقدان العظم والأسنان، والالتهابات الفموية المختلفة، إلى جانب جفاف الفم وصعوبة استخدام أطقم الأسنان.

وتلفت الدراسات إلى أن العلاقة بين صحة الفم والسكري هي علاقة متبادلة؛ فالسكري يزيد من خطر أمراض اللثة لأن اللعاب المرتفع السكر يغذي البكتيريا الضارة، بينما تؤدي الالتهابات اللثوية الشديدة إلى صعوبة ضبط مستويات السكر في الدم، مما يخلق حلقة مفرغة يصعب الخروج منها.

ويُعد جفاف الفم أحد أبرز الإشكالات التي يعانيها المصابون بالسكري، سواء بسبب المرض ذاته أو نتيجة بعض أدوية العلاج. فقلّة اللعاب، الذي يعمل كمنظّف طبيعي ومعادل للأحماض، تزيد من حموضة الفم وتسارع تآكل الأسنان وترفع معدل التسوس والعدوى.

وتؤكد بايسان أن إدارة صحة الفم لدى مرضى السكري تعتمد على ركيزتين أساسيتين: التحكم الجيد في مستوى سكر الدم، والالتزام بعناية فموية استباقية ومكثفة. وتشمل هذه العناية التنظيف المنتظم والدقيق، واستخدام منتجات تحتوي على الفلورايد، وإجراء الفحوصات الدورية لدى طبيب الأسنان الذي قد يوصي بعلاجات وقائية إضافية.

أما بالنسبة لمرتدي أطقم الأسنان، فتُعد العناية اليومية بها، وإزالتها ليلًا، وتنظيف اللثة من الخطوات الضرورية لتجنب الالتهابات وتحسين الراحة. وفي ما يتعلق بزراعة الأسنان، فهي خيار ممكن للمصابين بالسكري شريطة تحقيق مستوى مثالي من التحكم بالمرض لتقليل مخاطر الالتهاب وبطء التئام الجروح.

وتختتم بايسان بالقول إن العناية بصحة الفم ليست عنصرًا ثانويًا في حياة مريض السكري، بل جزء أساسي من إدارة المرض، لما لها من دور مباشر في تحسين القدرة على التغذية، وتحقيق استقرار أفضل لسكر الدم، وتعزيز الثقة بالنفس وجودة الحياة.