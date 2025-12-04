«أبراج الإمارات».. علامة معمارية في دبي تتحول إلى مقصد للسياح

تواصل مدينة دبي ترسيخ صورتها كوجهة حضرية يقصدها الزوار من مختلف الدول، حيث أصبحت أبراج الإمارات واحدة من أبرز المباني التي يتوقف عندها السياح لالتقاط الصور والتعرف على معالم المدينة الحديثة.

تقع الأبراج على شارع الشيخ زايد، في منطقة تضم عدداً من المقار الحكومية والمالية، إلى جانب متحف المستقبل ومحطات مترو دبي. هذا الموقع جعلها نقطة بارزة على خريطة المدينة، خصوصاً للزائر الذي يتنقل بين مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي التجاري.

ويظهر البرجان بتصميم هندسي لافت يعتمد على شكل مثلثين متقابلين وواجهة زجاجية تعكس ضوء الشمس، ما يجعل المبنى واضحاً في أفق دبي حتى من مسافات بعيدة. ومع انتشار الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باتت الأبراج ضمن المشاهد المتكررة التي ترتبط بصورة المدينة.

إلى جانب طابعهما المعماري، تحيط بالأبراج شبكة من الممرات والمقاهي والمطاعم ومساحات مخصصة للمشاة، ما يتيح للزوار التوقف في المنطقة لوقت أطول، سواء للعمل أو للاجتماعات أو للتجول سيراً على الأقدام.

ويشير متابعون لقطاع السياحة في دبي إلى أن المباني البارزة، مثل أبراج الإمارات وغيرها من ناطحات السحاب على شارع الشيخ زايد، تلعب دوراً في تعريف الزائر بطبيعة التطور العمراني في الإمارة، خاصة مع قربها من مناطق جذب أخرى كوسط مدينة دبي والمراكز التجارية الكبرى.

وبينما تتوسع دبي في مشاريع جديدة في مجالات الثقافة والترفيه والنقل العام، تظل الأبراج من المباني التي ساهمت مبكراً في تشكيل المشهد العمراني للمدينة الحديثة، وما زالت حتى اليوم نقطة ثابتة في جولات السياح وبرامج الزيارات المنظمة داخل الإمارة.