أبل تطلق ميزة إشعارات ارتفاع ضغط الدم في الإمارات والسعودية

أعلنت أبل بدء تفعيل ميزة إشعارات ارتفاع ضغط الدم في ساعاتها الذكية في الإمارات والسعودية، وهي الميزة التي تستهدف الكشف المبكر عن أحد أخطر أسباب النوبات القلبية والسكتات الدماغية حول العالم.

وأكدت أبل أن ميزة إشعارات ارتفاع ضغط الدم تُشكّل خطوة صحية متقدمة، نظرًا إلى أن ارتفاع ضغط الدم يُعد أخطر عامل مُسبب للنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الكُلى يمكن التدخل لتعديله، وهو يؤثّر في نحو 1.3 مليار بالغ حول العالم.

وأشارت الشركة إلى أن هذا المرض غالبًا ما يمر دون تشخيص بسبب غياب الأعراض الواضحة، وعدم انتظام الفحوصات الطبية لدى كثير من الأشخاص، فضلًا عن إمكانية تجاهل قياسه حتى في أثناء الفحص الطبي.

وتعتمد ميزة إشعارات ارتفاع ضغط الدم في ساعات أبل على تحليل بيانات نبض القلب بخوارزمية متطورة دون الحاجة إلى مستشعرات جديدة، مما يتيح تشغيلها في إصدارات أقدم للساعة. ويتطلب تفعيلها جمع بيانات لمدة قدرها 30 يومًا عبر تطبيق الصحة الخاص بأبل في هواتف آيفون.

وتقول أبل إن الميزة مخصّصة لمن هم فوق 22 عامًا، باستثناء الحوامل والمشخّصين سابقًا بارتفاع الضغط. وعند ظهور مؤشرات، تقترح الساعة إنشاء سجل قياسات باستخدام جهاز خارجي لمدة قدرها 7 أيام مع وضع تذكيرات يومية، وإمكانية تمديد القياس حتى 4 أسابيع للمتابعة.

وكانت أبل قد شدّدت سابقًا على أن ميزة إشعارات ارتفاع ضغط الدم لا تُعد أداةً للتشخيص أو العلاج أو التدخل المباشر في إدارة المرض، لافتةً إلى أن بعض المصابين قد لا تظهر لديهم إشعارات عبر الساعة. وتكمن أهمية الميزة في دورها كأداة مسح صحي واسعة النطاق، إذ تُمكّن المستخدمين من متابعة مؤشرات ارتفاع ضغط الدم بنحو مستمر.