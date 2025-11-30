ما سبب زيادة الوزن خلال فصل الشتاء.. وعلاقتها بتفاقم آلام الظهر؟

أرجع طبيب العظام الألماني، لارس لورر، تفاقم آلام الظهر في الشتاء لأسباب عدة، في مقدمتها: زيادة الوزن، عادة بسبب كثرة تناول الطعام وقلة النشاط البدني، مشيراً إلى أن من بين تلك الأسباب أيضاً قلة التعرض لأشعة الشمس في الشتاء، والتي يكون لها تأثير سلبي على الجهاز الهرموني؛ إذ إنها تتسبب في تدهور الحالة المزاجية، ما يرفع خطر الإصابة بالاكتئاب، وهذا بدوره يُزيد من حساسية الجسم للألم، ومن ثم تتفاقم آلام الظهر، كما يلعب البرد دوراً أيضاً، وإن كان طفيفاً؛ حيث تصبح العضلات أكثر تيبساً وقد تتشنج في درجات الحرارة المنخفضة.

ولمواجهة آلام الظهر خلال فصل الشتاء، أوصى طبيب العظام الألماني باتخاذ التدابير التالية: ممارسة الأنشطة البدنية مثل المشي وركوب الدراجة الهوائية وتمارين البيلاتس، بالإضافة إلى صعود الدرج بدلاً من استخدام المصعد، كما يساعد الدفء يساعد على تخفيف آلام الظهر؛ إذ يعمل على إرخاء العضلات وتحسين الدورة الدموية. ويمكن تدفئة الجسم من خلال أخذ حمام دافئ أو حمام ساونا أو تدليك الظهر بزجاجة ماء ساخن أو قِربة ساخنة.

وينبغي استشارة الطبيب إذا كان الألم شديدا جداً أو إذا استمر لأكثر من أربعة إلى ستة أسابيع. وينطبق ذلك أيضاً إذا امتد الألم إلى الساقين أو الذراعين، وكذلك إذا حدثت اضطرابات حسية أو شلل أو عدم ثبات في المشي.