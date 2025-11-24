نصيحة لمريض القلب عند زيارة طبيب الأسنان: أخبره بحالتك كاملة

نصحت مؤسسة القلب الألمانية بضرورة أن يُخبر مريض القلب طبيب الأسنان بإصابته بأمراض قلبية أو سكتة دماغية في السابق، لأن هذه الحالات الطبية الخطرة تؤثر في اختيار طريقة العلاج المناسبة.

وأوضحت أن العديد من أدوية تخدير الأسنان تحتوي على «الأدرينالين»، وبالتالي تُحفّز القلب، وقد يُسبب ذلك مشكلة للأشخاص، الذين يعانون اضطرابات نظم القلب، وفي هذه الحالة يجب استخدام مخدر مختلف.

كما قد يكون للأدوية تأثير مباشر أو غير مباشر في علاج الأسنان، فأدوية سيولة الدم تزيد من احتمالية النزيف، وقد يكون ذلك مهماً حتى أثناء تنظيف الأسنان بالعيادة، إضافة إلى أن بعض الأدوية لها آثار جانبية، مثل جفاف الفم، ولا يحتاج معظم المرضى إلى المضادات الحيوية، حتى في العلاجات المعقدة وإجراءات الأسنان الرئيسة. ومع ذلك، يمكن أن تكون المضادات الحيوية مفيدة للأشخاص، الذين خضعوا لجراحة استبدال صمام القلب أو التهاب الشغاف (التهاب البطانة الداخلية للقلب)، لمنع تفاقم الالتهاب.