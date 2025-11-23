دواءٌ لعلاج النقرس يُقلِّل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية

يُمكن لدواء الكولشيسين الشهير، الموصوف عادةً لعلاج النقرس، أن يُقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ونقلت صحيفة "مساء موسكو" عن نيكولاي بيسبالوف، خبير سوق الأدوية ومدير تطوير الأدوية في شركة RNC، تصريحاته حول خصائص الدواء الذي أثبت فاعلية في مجال التقليل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وقال بيسبالوف: "لقد أجريت بالفعل مثل هذه الدراسات، ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على استخدام جرعات صغيرة من الكولشيسين للوقاية من النوبات القلبية لدى مرضى الشريان التاجي في عام 2023. على الرغم من عدم وجود مستحضرات كولشيسين بالجرعات المناسبة لهذه الاستخدامات في بلدنا حاليًا. ويتحقق هذا التأثير من خلال تأثير الكولشيسين المضاد للالتهابات: فهو يمنع إنتاج كريات الدم البيضاء والعدلات، مما يؤثر على تطور التفاعلات الالتهابية".

ومع ذلك، أشار مصدر طبي إلى أن الكولشيسين هو دواء غير آمن للغاية وأحد أقدم المواد التي تم تجربتها في الطب.

وصرّح بيسبالوف قائلاً: "لقد طوّرت هذه المادة علم الوراثة بشكل ملحوظ، فهي مُطَفِّرة تقليدية، وقد استُخدمت في العديد من الدراسات التجريبية والعملية في مجال تربية النباتات".

يتداخل الكولشيسين مع انقسام الخلايا، وله مجموعة كبيرة من الآثار الجانبية الشديدة، مثل نقص الكريات البيضاء، وكثرة الصفيحات الدموية، والثعلبة، ونخر العضلات الهيكلية الحاد. لهذا السبب، يُعدّ استخدامه في الطب محدودًا للغاية، ولكنه مبرر في بعض الحالات.

وأكد الخبير الصيدلاني أن تأثير الدواء على مسار أمراض القلب والأوعية الدموية مثير للاهتمام في حد ذاته ويجب بالتأكيد استخدامه لأغراض علاجية وبحثية، لإنشاء أدوية أكثر انتقائية لن يكون لها تأثير مسبب للطفرات.

ويحذر بيسبالوف: "ومع ذلك، من المهم أن نفهم أنه لا ينبغي عليك بالتأكيد التسرع إلى الصيدلية لشراء هذا الدواء واستخدامه لأغراض وقائية، لأنه ببساطة خطير".