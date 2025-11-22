خبيرة تغذية تحذر من المخاطر الصحية للنظام النباتي

النظام الغذائي النباتي الصرف هو نمط غذائي يُمتنع خلاله تمامًا عن تناول المنتجات الحيوانية (اللحوم، الأسماك، الدواجن، العسل). يتكون هذا النظام الغذائي حصريًا من الأطعمة النباتية.

ومع ذلك، يقول بعض الخبراء أن النظام النباتي الصرف يقلل متوسط ​​العمر المتوقع بمتوسط ​​سنتين إلى ثلاث سنوات. وقد أجرت صحيفة "فيتشرنيايا موسكو" الروسية بحثًا حول تأثير استبعاد المنتجات الحيوانية من النظام الغذائي على الصحة.

كيف يؤثر ذلك على الحياة؟

وفقًا لخبيرة التغذية والطبيبة داريا روساكوفا، فإن تأثير النظام الغذائي النباتي على جودة الحياة ومتوسط ​​العمر المتوقع يعتمد على عوامل مثل:

الخصائص الفردية لكل شخص

نمط الحياة

علم الوراثة

نظام غذائي متوازن

ويمكن تعديل النظام الغذائي النباتي بسهولة باستخدام الأطعمة الوظيفية والمكملات الغذائية. هذا يضمن حصول جسمك على جميع الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الضرورية. يكفي مراقبة جسمك بانتظام لاكتشاف أي نقص، وإذا لزم الأمر، تناول المكملات الغذائية المناسبة أو تضمين أطعمة مدعمة بفيتامين "ب 12"، كما قالت روساكوفا.

مخاطر نقص المنتجات الحيوانية

وأشارت خبيرة التغذية إلى أن نقص فيتامين "ب 12" الموجود في المنتجات الحيوانية يؤثر على جودة الدم والجهاز العصبي، حيث يُسبب نقصه فقر الدم.

ويُسبب نقص "ب 12" انخفاضًا دائمًا في مستويات الهيموغلوبين في الدم، مما يحرم أعضاء الجسم من الأكسجين.

كما يُسبب خللًا في الجهاز العصبي، إذ يُعد فيتامين "ب 12" مسؤولًا عن تغليف الألياف العصبية، كما أوضحت روساكوفا.

وتذكر داريا روساكوفا أن المنتجات الحيوانية تشبع الجسم أيضًا بالدهون الصحية والإنزيمات الأخرى التي تقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب واللامبالاة.

بالتخلي عن المنتجات الحيوانية، لا يحصل الجسم على كامل أحماض أوميغا 3 الدهنية والحديد والزنك، وهي عناصر أساسية للصحة النفسية للإنسان.

كما يؤثر نقص فيتامين د على المزاج، ولكن لا توجد علاقة مباشرة بين النظام النباتي وزيادة احتمالية الإصابة بالاكتئاب والقلق.