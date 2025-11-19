إلى محبي الأرز.. بديل أكثر فائدة للصحة بسبب الألياف الغذائية

نصح مركز استشارات المستهلك في ولاية بافاريا الألمانية ببديل أكثر فائدة للصحة من الأرز؛ مؤكداً أن الشعير يتفوق على الأرز بشكل كبير من حيث الألياف الغذائية.

وأوضح أن الأرز الأبيض يحتوي على نحو 5ر1 جرام لكل 100 جرام، فيما يحتوي الشعير اللؤلؤي على ثلاثة أضعاف الكمية (6ر4 جرام)، حتى إن رقائق الشعير قد تحتوي على أكثر من 10 جرامات من الألياف لكل 100 جرام.

ويعد تناول الكثير من الألياف بانتظام في نظامنا الغذائي مفيد لأجسامنا لأسباب عدة، منها: بفضل الألياف نشعر بالشبع لفترة أطول، وتُحسّن عملية الهضم؛ لأنها تُحفّز نشاط الأمعاء، ما يساعد على الوقاية من الإمساك، كما تقلل الألياف الغذائية من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وسرطان القولون.

وأيضاً يحتوي الشعير على كمية عالية نسبياً من «البيتا جلوكان»، وهي ألياف قابلة للذوبان تُؤثّر إيجاباً على مستويات الكوليسترول، ويوجد أيضاً في الشوفان على سبيل المثال.

ويُوصف طعم الشعير بأنه حلو بعض الشيء. وتالياً بعض الطرق لتجربة هذه الحبوب:

- الشعير اللؤلؤي: حبوب الشعير المُقشّرة والمُصقولة، والتي يمكن استخدامها مثل الأرز. ويمكن أيضاً طهي الريزوتو بها، كما يمكن إضافتها إلى الحساء.

- رقائق الشعير: يمكن إضافتها إلى موسلي الصباح.

- دقيق الشعير: يمكن استخدام الشعير المطحون لإعداد الخبز. ويُعدّ مزج الشعير مع دقيق القمح على سبيل المثال أمراً ضرورياً، وإلا فلن ينتفخ الخبز. ولا يمكن للبروتينات الموجودة في الشعير تكوين الجلوتين.