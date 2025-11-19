الوقوع في الحمام أمر مرعب.. 4 وسائل بسيطة تحمي من حوادث السقوط

بسبب عواقبه الوخيمة التي قد تتسبب بكسور خطيرة، يعد السقوط أثناء الاستحمام أمراً مرعباً، بالنسبة لكثيرين، لاسيما لكبار السن.

وحسب حركة «المنزل الآمن» الألمانية، فإنه يمكن تجنب حوادث السقوط الخطيرة في الحمام من خلال الاستعانة ببعض وسائل المساعدة البسيطة، في مقدمتها:

- مقاعد الاستحمام، والتي تعد مناسبة بصفة خاصة للأشخاص، الذين يعانون من مشاكل في التوازن؛ حيث غالباً ما يكون الاستحمام جلوساً أسهل بالنسبة لهم. وأوضحت الحركة أن حجم موضع الدش يلعب دوراً مهماً في اختيار المقعد المناسب، وكذلك طول أفخاذ وقدمي الشخص، الذي سيستخدمه. فإذا كان موضع الدش صغيراً جداً بحيث لا يمكن الجلوس فيه على مقعد بشكل مريح، فمن الأفضل استعمال مقعد قابل للطي ومثبت بشكل دائم على الحائط.

- كذلك من وسائل المساعدة مقابض الإمساك للدش أو حوض الاستحمام. وتتوفر مقابض إمساك يمكن تثبيتها بالشفط أو اللاصق. ومن المهم التأكد من أن مقابض الإمساك، التي يتم تثبيتها بالشفط، مزودة بمؤشر أمان للتفريغ أو زر تحذير؛ حيث تُشير هذه المؤشرات إلى ضعف قوة اللاصق، مما يُشير إلى ضرورة فصل مقبض الإمساك وإعادة تثبيته.

- تشمل وسائل المساعدة الأخرى الرقاقات اللاصقة المانعة للانزلاق لحوض الاستحمام. وتمثل هذه الرقاقات بديلاً للحصائر المانعة للانزلاق، والتي قد تتكوّن تحتها الطحالب البنية.

- من المهم استخدام نقاط لاصقة ملونة لتحديد بداية ونهاية حوض الاستحمام.