ما أبرز أعراض اضطرابات نظم القلب؟.. أطباء ألمان: راقبوا هذه النبضات

عرّف أطباء مؤسسة القلب الألمانية اضطرابات نظم القلب بأنها تعني اختلال معدل نبضات القلب؛ إذ ينبض بسرعة كبيرة أو ببطء شديد أو بشكل غير منتظم، مشيرين إلى اضطرابات نظم القلب تنقسم إلى الأنواع الخمسة التالية:

- تسارع القلب: نبضات قلب سريعة بمعدل يزيد على 100 نبضة في الدقيقة.

- بطء القلب: نبضات قلب بطيئة بمعدل أقل من 60 نبضة في الدقيقة.

- انقباضات إضافية: نبضات قلب إضافية تُعطل الإيقاع المنتظم.

- الرجفان الأذيني: ينبض أذينا القلب بشكل غير منتظم، وغالباً بسرعة كبيرة، مما يُضعف تدفق الدم. وقد يؤدي ذلك إلى أعراض مثل تسارع ضربات القلب أو الدوار أو ضيق التنفس.

- الرجفان البطيني: اضطراب نظم قلبي يهدد الحياة؛ حيث تنتفض بطينات القلب بشكل لا يمكن السيطرة عليه وبسرعة فائقة، ما يمنع ضخ الدم.

ولاضطرابات نظم القلب أسباب متعددة، يمكن تقسيمها إلى عوامل قلبية وغير قلبية، فالأسباب المتعلقة بالقلب تشمل: مرض الشريان التاجي؛ حيث يُضعف تضيق الشرايين التاجية تدفق الدم إلى القلب، والنوبات القلبية؛ حيث يُعطل النسيج الندبي التوصيل الكهربائي في القلب، كما يمكن أن يؤثر قصور القلب أو عيوب صمامات القلب سلباً على إيقاع القلب.

أما الأسباب غير المتعلقة بالقلب فتشمل الأعطال الكهربائية مثل خلل وظيفة العقدة الجيبية أو انسداد التوصيل.

ويمكن أيضاً لاختلال توازن الإلكتروليتات (مثل اختلال توازن البوتاسيوم أو المغنيسيوم أو الصوديوم) والمشاكل الهرمونية مثل فرط أو قصور الغدة الدرقية، أن تُعطّل النشاط الكهربائي للقلب.

كما يمكن أن يُزيد الإجهاد والإفراط في تناول الكافيين أو الكحول أو النيكوتين وتعاطي المخدرات من خطر الإصابة باضطرابات نظم القلب.

ويزداد الخطر مع التقدم في السن؛ لأن أنسجة عضلة القلب تتدهور وتصبح مسارات التوصيل أكثر عرضة للخطر.

وتشمل عوامل الخطورة ارتفاع ضغط الدم وداء السكري والسِمنة وقلة ممارسة الرياضة، فضلاً عن التاريخ العائلي لأمراض القلب.

وتتمثل أعراض اضطرابات نظم القلب في: تسارع نبضات القلب، نبضات قلب بطيئة أو غير منتظمة، ضيق في التنفس، ألم في الصدر، التعب والضعف، زرقة في الشفاه أو الأظافر أو الجلد، ونوبات إغماء.

فيما يمثل الرجفان البطيني، الذي يتوقف فيه القلب تماماً عن ضخ الدم، حالة طبية طارئة تتطلب تدخلاً طبياً فورياً مثل إزالة الرجفان.

وأشار الأطباء الألمان إلى أن تخطيط كهربية القلب (ECG) يُعد أداة تشخيصية رئيسة؛ حيث يُسجل تخطيط كهربية القلب أثناء الراحة النشاط الكهربائي للقلب في حالة الاسترخاء، بينما يُراقب تخطيط كهربية القلب أثناء التمرين إيقاع القلب أثناء المجهود البدني.

وتُوفِر إجراءات أخرى مثل تخطيط صدى القلب وفحوصات الدم معلومات إضافية. وفي الحالات المُعقَّدة، قد يُجرى فحص فيزيولوجي كهربائي (EPS) لتحديد السبب الدقيق لاضطراب نظم القلب.

ويعتمد علاج اضطرابات نظم القلب على مناهج مُختلفة، حسب سبب الحالة وشدتها. ويتمثل هدف العلاج في استعادة أو استقرار نظم القلب الطبيعي والوقاية من المُضاعفات المحتملة كالسكتات الدماغية.

وتلعب تغييرات نمط الحياة دوراً مهماً، بما في ذلك إدارة الإجهاد بفعالية وتقليل تناول الكافيين والإقلاع عن الكحول والنيكوتين، مع اتباع نظام غذائي صحي للقلب قليل الملح وغني بالدهون الصحية، إلى جانب ممارسة النشاط البدني المنتظم، والذي يعمل على تقوية الجهاز القلبي الوعائي.

وتساعد الأدوية مثل مضادات اضطراب النظم وحاصرات بيتا وحاصرات قنوات الكالسيوم على استعادة انتظام إيقاع القلب أو تُخفّف العبء على القلب، في حين تُقلّل مُميّعات الدم، مثل مضادات التخثر، من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى مرضى الرجفان الأذيني.

ويمكن أيضاً اللجوء إلى إجراءات تداخلية، مثل تقويم نظم القلب أو الاستئصال بالقسطرة، لعلاج بعض حالات اضطراب النظم.

وتُوفّر الأجهزة القابلة للزرع، مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب أو مزيلات الرجفان، حلاً طويل الأمد لاضطرابات النظم الشديدة.

ويُعدّ علاج الحالات الكامنة، مثل فرط نشاط الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية أو اختلال توازن الكهارل، أيضاً أمراً بالغ الأهمية للقضاء نهائياً على أسباب اضطراب النظم القلبي.

وبالإضافة إلى ذلك، تلعب تغييرات نمط الحياة دوراً مهماً، بما في ذلك إدارة الإجهاد بفعالية، وتقليل تناول الكافيين، والإقلاع عن الكحوليات والتدخين، مع اتباع نظام غذائي صحي للقلب قليل الملح وغني بالدهون الصحية، إلى جانب المواظبة على ممارسة النشاط البدني، والذي يعمل على تقوية الجهاز القلبي الوعائي.