"انتيريرز الإمارات" تجسد الفخامة المسكونة بالروح المُفعمة بالحيوية

أعلنت «انتيريرز الإمارات»، العلامة التجارية الرائدة في مجال التصميم الداخلي في الدولة والمنطقة، عن إطلاق مجموعة تصميم جديدة وفاخرة تجمع بين الجمال، الفخامة، والوظيفة العملية: تشكيلة «لوكسور» من «جيورجيو كوليكشن».

تُجسّد هذه المجموعة أرقى صور الحرفية الإيطالية، حيث يلتقي التصميم الراقي مع الراحة المطلقة والدفء الإنساني. وقد صُمّمت خصيصاً لأولئك الذين يرون في الفخامة أسلوب حياة لا مجرّد مظهر جمالي، لتتحوّل المواد عالية الجودة إلى إبداعات فنية تنبض بالأناقة والدفء في كل تفصيل.

تُجسّد الخطوط الناعمة، واللمسات الانسيابية، والتصاميم الآسرة في هذه التشكيلة الرؤية الفريدة للعلامة التجارية، التي تؤمن بأن الجمال الحقيقي يكمن في الحضور الدائم بروحٍ معاصرة. ويُبرز التناغم المتقن بين التفاصيل الدقيقة ونفحات التصميم الراقية تفرّد تشكيلة لوكسور من جورجيو كوليكشن، لتغدو إضافة متميزة إلى إرث انتيريرز الإمارات العريق.

بالنسبة إلى "جيورجيو كوليكشن"، لا يقف التصميم عند حدود ابتكار قطع الأثاث فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى صياغة أسلوب حياة وطرح فلسفة وتكريس إرثٍ من الجمال يتخطى مفهوم الموضة السائدة. كل قطعة في هذه التشكيلة تجسد التزام هذه العلامة التجارية بالتميّز والبراعة والحِرفية الإيطاليّة في تحويل المشاعر إلى شكلٍ ينبض بالإبداع.

من خشب ماكاسار الأبنوس النادر إلى الرخام الناميبي الفاخر في تشكيلة لوكسور، يجسّد هذا التعاون بين جيورجيو كوليكشن و**انتيريرز الإمارات** قيماً مشتركة أساسها الشغف، والأصالة، وروح الشراكة. إنها رؤية موحّدة للفخامة الخالدة، تحتفي بالإبداع الرفيع الذي لا يقتصر على لفت الأنظار أو نيل الإعجاب، بل يهدف إلى إضفاء أجواءٍ من الرقيّ والفخامة في كل تفصيل. فخلف كل قطعةٍ حكايةٌ تروي شغف الحِرفية، ودفء الإحساس، وأناقة لا يطالها الزمن.

قال رائد الدبس، الرئيس التنفيذي لشركة انتيريرز الإمارات: "نحن في انتيريرز الإمارات نؤمن بأن الفخامة هي توأم المشاعر، فهي ذلك الإحساس الهادئ المتجسّد في كل تفصيل صُمّم بإلهام ونُفّذ بإتقان ".وأضاف: "تأتي تشكيلة لوكسور لتعبّر عن هذا الإيمان بالأناقة والدقة، ولتجسّد التصميم كلغةٍ عاطفيةٍ تنطق بالجمال، حيث يتحوّل كل خطٍّ وكل ملمسٍ إلى إحساسٍ يتجاوز حدود الوصف".

إن انضمام تشكيلة لوكسور إلى مجموعات انتيريرز الإمارات يؤكد مكانة العلامة كوجهةٍ رائدة للتصاميم الإيطالية الاستثنائية في المنطقة، تجمع بين الفخامة الحسية والإبداع الرفيع.

تشكيلة "لوكسور" من "جيورجيو كوليكشن" متوفرة الآن حصرياً لدى "انتيريرز الإمارات"، حيث يمكنكم استكشافها، وكذلك معرفة المزيد عنها عبر الموقع الإلكتروني: www.interiorsfurniture.com