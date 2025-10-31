أضخم متجر "هومز آر أس" يفتح أبوابه في أبوظبي، ويستقبلكم الآن في "ربدان مول"

في 18 سبتمبر الماضي، افتتحت "هومز آر أس" أحدث متاجرها في "ربدان مول". هذا المتجر الجديد هو الأضخم في أبوظبي، وينفرد بتصميمه العصريّ، وبتوفيره مجموعةً واسعة من المنتجات اللازمة لكل بيت، تشمل غرف المعيشة وغرف الطعام وقطع الديكور والكثير غيرها، ويمنح زوّاره تجربة تسوّق سلسة، مصمّمة خصيصاً لتلبّي احتياجات كلّ منزل.

يقع المتجر الجديد في الطابق الأرضيّ من "ربدان مول"، وجهة التسوّق ونمط الحياة العصرية الرائعة في العاصمة الإماراتية، ويتميّز بموقعه المثاليّ الذي يجعل هذه العلامة التجارية الأقرب إلى قلوب المتسوّقين.

افتتاح هذا المتجر أتاح للعملاء حلولاً متعدّدة الاستخدامات، تساهم في تسهيل حياتهم اليومية، من خلال توفيره مجموعةً واسعة من غرف المعيشة وغرف الطعام وغرف النوم والمكاتب وغرف الأطفال. صُمّمت هذه المجموعات لترضي مختلف الأذواق، وتلبّي أنماط الحياة العصرية والعملية، إلى جانب تشكيلةٍ من قطع الديكور لغرف المنزل والحمّامات، ومجموعاتٍ فاخرة خاصة، بالإضافة إلى تشكيلةٍ من مراتب "سايلنت نايت" المصمّمة لتضمن استمتاع الجميع بأفضل نوعية نومٍ.

الموقع الرائد الذي تنفرد به "هومز آر أس" كعلامةٍ تجاريةٍ محلية، منحها شهرةً واسعة، وكرّسها الوجهة المثالية المميّزة بالجمع بين أحدث اتجاهات التصميم العالمية والأذواق المحلية؛ ويأتي افتتاح المتجر الجديد ليقدّم مجموعةً واسعة من التشكيلات والتصاميم البسيطة والمبتكرة والمستوحاة من الطبيعة.

تقدّم "هومز آر أس" خدمة التوصيل والتركيب مجاناً للمشتريات التي تزيد قيمتها عن 1,000 درهم إماراتي، ما يزيد من متعة تجربة تسوّق قطع الأثاث ويجعلها أكثر سلاسةً. مع توفر مواقف مجانية واسعة للسيارات في "ربدان مول"، يمكن للمتسوقين الاستمتاع بتجربةٍ لا مثيل لها، عنوانها الراحة والسهولة والأناقة.

تلتزم "هومز آر أس" بالجودة والتصاميم المبتكرة التي كرّست ثقة عملائها بها، وتواصل مساعدتهم على ابتكار مساحاتٍ منزلية تُخلّد الأوقات والتجارب التي لا تُنسى. اكتشفوا ما يحفل به متجر "هومز آر أس" الجديد في "ربدان مول" اليوم.