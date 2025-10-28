شراكة بلومينغ بوكس مع Netflix.. اللحظات التي تحرك مشاعرك

التقت بلومينغ بوكس مع Netflix في شراكة فريدة من نوعها، لإعادة تعريف تجربة المشاهدة والمتعة والتواصل. والنتيجة؟ مجموعة مبتكرة تم تصميمها بعناية لتحويل كل جلسة مشاهدة إلى تجربة ساحرة لا تُنسى.

تمتلك الأفلام والمسلسلات سحرها الخاص؛ تأخذنا معها إلى عوالم مختلفة، وتُضحكنا، وتُبكينا، وتُبهرنا، وتُغير نظرتنا للأشياء.

لكننا نجد السحر الأجمل خارج الشاشة أيضاً، في لحظات بسيطة تصنع الفرق عندما نضغط زر التشغيل، أو نصغي إلى الصمت قبل تصاعد الأحداث، أو نشعر بالراحة بعد يوم طويل ونكافئ أنفسنا، أو نتقاسم الفشار مع من نحب.

للحظات التي تحرك مشاعرك، ابتكرنا لك تجربة استثنائية، من أجل لحظات لا تُنسى.

صممنا لك مجموعة خاصة ترافقك في كل اللحظات من لحظة استرخاء هادئة إلى أمسية دافئة مع من تحب أو لقاء عائلي مليء بالضحكات فالأوقات الأجمل لا تُشاهد وحسب، بل تُحس بكل التفاصيل.

محتويات المجموعة الاستثنائية:

• بوكس المقرمشات: مزيج من الحلويات والفشار مالح والحلو الذي يرضي جميع الأذواق، سواء كنت في ليلة هادئة أو مناسبة خاصة، يمكنك اختيار التشكيلة التي تناسب حالتك المزاجية.

• أطباق الجبن ومجموعه الفشار الجاهز: مجموعة من الأجبان الفاخرة أو فشار السينما الكلاسيكي، كل ما تحتاجه لتعيش أجواء السينما في منزل لتنقل أجواء السينما مباشرةً إلى أريكتك.

• منتجات حصرية: بطانية Netflix فائقة النعومة لتمنحك الراحة والدفء في كل لحظة وهودي “المشاهد المعتمد"، رفيقة محبي الجلسات الطويلة والمتابعة المستمرة والليالي الممتدة حتى الفجر.

• ورود: صُممت للحظات التي تحرّك مشاعرك. متألقة بدرجات من الأحمر والأسود، تجسد الشغف والارتباط وكل ما بينهما من مشاعر، منسّقة بعناية لتعكس الدراما والعمق كما في قصص Netflix، فهي اللمسة المثالية لكل مشهد يستحق أن يُحفظ في الذاكرة.

تدعوك بلومينغ بوكس Netflix لتستمتع بالمشهد وتعيش كل مشاعر والتفاصيل، فكل ضحكة، أو دمعة، أو لحظة مفاجئة تستحق أن تبقى في ذاكرتك وتشاركها مع من تحب. ولأن أجمل اللحظات لا تكون فقط على الشاشة، بل مع من يشاركك المشاهدة.

ولجعل كل لحظة أكثر راحة ومتعة، تتوفر خدمات بلومينغ بوكس على طلبات، منصة التوصيل الرائدة عند الطلب عبر الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يضمن التوصيل السريع والموثوق في جميع أنحاء دولة الإمارات.

لذلك صممنا مجموعتنا المتنوعة لتختار ما يناسب لحظاتك الصغيرة، وتصنع مع من تحب ذكريات كبيرة ومتعة مشاهدة لا تُنسى.