أغذية صديقة للجهاز الهضمي والقلب وعدوة للسِمنة.. عليكم بهذه الكمية يومياً من الألياف؟

تتمتع الألياف الغذائية بأهمية كبيرة للصحة؛ إذ تعزز هذه الألياف النباتية غير القابلة للهضم صحة الجهاز الهضمي، وتحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم، وتساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، كما أنها تدعم ميكروبيوم الأمعاء «البكتيريا النافعة» الضرورية للصحة، وفق خبراء الجمعية الألمانية التغذية.

وبفضل هذه الفوائد يمكن للألياف الغذائية أن تُقلل من خطر الإصابة بالسِمنة، وداء السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأضاف خبراء الجمعية أن المصادر الغذائية للألياف الغذائية تتمثل في الفواكه والخضراوات والبقوليات ومنتجات الحبوب الكاملة، مشيرين إلى أن الكمية، التي ينبغي تناولها يومياً للاستفادة من الفوائد الصحية، تبلغ 30 جراماً.

وتعادل هذه الكمية شريحتين من خبز الحبوب الكاملة وثمرة تفاح وحفنة من المكسرات و100 جرام من البروكلي و150 جراماً من العدس المطبوخ.