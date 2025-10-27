أعراض تنذر بأن قلبك في خطر.. الشرايين على وشك الانسداد

أفاد أطباء ألمان بأن النوبة القلبية تحدث عندما تُسد الأوعية الدموية، التي تُغذي القلب بالأوكسجين والمغذيات، ما يُسمى «الشرايين التاجية»، موضحة أن هذه الحالة تحدث لأسباب عدة، منها تراكم رواسب الكالسيوم فيها.

وأوضح أطباء مؤسسة القلب الألمانية أنه نظراً لأن هذه العملية تدريجية، فغالباً ما تظهر الأعراض قبل الانسداد، عندما تكون الأوعية الدموية قد تضيّقت بالفعل. ويُشار إلى هذه الحالة باسم مرض الشريان التاجي.

ومن الأعراض الشائعة لأمراض القلب التاجية ما يعرف بالذبحة الصدرية، التي تتمثل أعراضها في الشعور بألم وضغط أو ضيق في الصدر، مما يُصعّب التنفس. وإذا ظهرت هذه الأعراض أثناء المجهود البدني وتحسنت مع الراحة، يُنصح بزيارة الطبيب.

ومع ذلك، حتى الأعراض الأخف قد تُنذر بنوبة قلبية، لذا يجب تقييمها طبياً؛ على سبيل المثال إذا واجه المرء صعوبة في صعود الدرج لأكثر من أسبوعين أو شعر بالضعف أو عانى من ضيق في التنفس غير مبرر أو تعب بسهولة.

وأشار أطباء مؤسسة القلب الألمانية إلى أن الأمر يصبح حرجاً عندما تحدث الذبحة الصدرية فجأة حتى أثناء الراحة؛ إذ قد يشير ذلك إلى نوبة قلبية وشيكة.

ويمكن أن تستمر هذه المرحلة أسابيع عدة، ولكن أحياناً لبضع ساعات فقط، خاصةً إذا استيقظ المرء ليلاً مع ألم في الصدر، ما يستلزم استدعاء الإسعاف على الفور.

وأثناء النوبة القلبية نفسها، تعد كل دقيقة مهمة؛ لأن هناك خطر الإصابة بقصور القلب الدائم وحتى توقف القلب. وتشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

- ظهور مفاجئ لألم شديد في الصدر أو خلف عظمة القص يستمر لأكثر من خمس دقائق.

- ألم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم مثل الذراعين (عادةً الجانب الأيسر) أو الجزء العلوي من البطن أو الظهر أو الرقبة أو الفك أو لوحي الكتف.

- ضيق وضغط شديدان في الصدر.

- حرقان شديد في الصدر، قد يُشبه حرقة المعدة.

وأشارت المؤسسة إلى أنه غالباً ما تختلف أعراض النوبات القلبية لدى النساء؛ حيث تعاني النساء أحياناً من أعراض غير محددة مثل ألم الجزء العلوي من البطن، الذي قد يُخلط بينه وبين ألم المعدة، أو الغثيان أو القيء أو الدوار أو التعب غير المبرر، ما يجعل التشخيص الفوري أمراً صعباً.