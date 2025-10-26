جهاز واحد ينقي المياه ويصنع مكعبات ثلج.. وسخان فوري أيضاً

أطلقت شركة شاومي ابتكاراً جديداً، وهو عبارة عن جهاز لتنقية المياه مع صانع مكعبات ثلج وسخان مياه فوري.

وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها Mijia Desktop Water Purifier Ice-Making Edition الجديد يقوم بفلترة المياه على ست مراحل، تجمع بين الفلترة بالكربون المنشط وعملية التناضح العكسي.

ويوفر الجهاز أيضاً ماء ساخناً، تحديداً بدرجة حرارة تتراوح بين 40 و95 درجة مئوية، مع إمكانية تعديل درجة الحرارة المطلوبة بزيادات قدرها درجة مئوية واحدة.

ويتميز الجهاز بقوة تسخين تبلغ 2100 وات، ومن ثم يتوفر الماء الساخن في غضون ثلاث ثوانٍ فقط، مما يجعله سخان مياه فورياً. مع ذلك، لا يتطلب الجهاز توصيلاً دائماً بمصدر المياه، بل يتم استخدام خزانات.

ولا يقتصر الجهاز على تسخين الماء فحسب، بل يبرده أيضاً إلى ما دون درجة التجمد. وفي وضع سريع للغاية يمكن إنتاج خمسة مكعبات ثلج، يزن كل منها ستة جرامات، في غضون 10 دقائق فقط. ويمكن أيضاً إنتاج مكعب ثلج يزن كل منها 10 جرامات، ولكن يتعين على المستخدم الانتظار 15 دقيقة للحصول عليها.

ويتم التبريد بواسطة كمبريسور بمستوى ضوضاء أقصى يبلغ 35 ديسيبل. ويتسع الوعاء الواحد من 40 إلى 50 مكعب ثلج. كما يتوفر التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية لمكعبات الثلج.