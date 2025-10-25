ساعة بحجم الخاتم وزنها 6 جرامات فقط.. بلمسة يابانية

أطلقت شركة كاسيو اليابانية سلسلة ساعات جديدة تأتي بحجم الخاتم؛ بأبعاد 4ر23 × 20 × 5ر7 ملم، بينما يبلغ وزنها ستة جرامات فقط.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سلسلة الساعات G-Shock Nano DWN-5600 الجديدة تضم ثلاثة موديلات.

وبحجمها، الذي لا يتجاوز عُشر حجم ساعة G-Shock التقليدية، تبدو ساعة G-Shock Nano DWN-5600 في البداية وكأنها قطعة مميزة لهواة الجمع أو جهاز ذكي، لكنها في الواقع ساعة متكاملة الوظائف؛ حيث تم تزويدها بشاشة LCD رقمية، واحتفظت بالميزات الأساسية لسلسلة ساعات G-Shock مثل التوقيت المزدوج وساعة الإيقاف والتقويم التلقائي ومنبه ضوئي وامض يُفعّل في أوقات محددة.

وعلى الرغم من حجمها الصغير، تشتمل سلسلة الساعات على ثلاثة أزرار جانبية عملية يمكن استخدامها لتغيير الأوضاع وتفعيل ضوء LED.

وتتمتع سلسلة الساعات الجديدة بمقاومة الصدمات، وكذلك مقاومة الماء حتى عمق 200 متر. وتمتاز البطارية بأنها قابلة للاستبدال، بينما يصل عمرها الافتراضي إلى نحو عامين.

وتم صنع الإطار والسوار من البلاستيك المعاد تدويره، ويمكن تعديل مقاس الساعة من 48 مم إلى 82 مم باستخدام فتحات السوار التقليدية.