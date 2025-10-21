الشاي الأخضر صيدلية فوائد صحية.. إلا لهذه الفئة

أورد موقع «أبونيت.دي»، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن الشاي الأخضر يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنه غني بمضادات الأكسدة، التي تدعم جهاز المناعة.

وأضاف أن الشاي الأخضر يعد مفيداً بصفة خاصة للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني؛ إذ يعمل على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية من خلال مقاومة العمليات الالتهابية في الخلايا.

وتشير الأبحاث إلى أن شرب أربعة أكواب من الشاي الأخضر يومياً يعمل على خفض كل من الكوليسترول ووزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم.

وأوضح الموقع الألماني أن عمليات إنتاج الشاي الأسود تُقلل بشكل كبير من محتوى مضادات الأكسدة في أوراق الشاي، لافتاً إلى أن الشاي الأخضر يحتوي على مستويات أعلى من مركبات «التانين»، ما قد يُضعف امتصاص الجسم للمعادن، لذلك، يجب على الذين يُعانون من فقر الدم أو نقص الحديد، توخي الحذر عند تناول الشاي الأخضر، خاصةً مع الوجبات؛ لأنه قد يُعيق امتصاص الحديد.