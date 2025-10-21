فولكس فاجن تودع أيقونتها «طوارق» بإصدار خاص ونهائي

أعلنت شركة فولكس فاجن عن توديع أيقونتها Touareg المعتمدة على محركات احتراق داخلي بإطلاق إصدار خاص يحمل الاسم Final Edition.

وأوضحت الشركة الألمانية أن تصميم الإصدار الخاص Touareg Final Edition يمتاز بلمسات أنيقة ودقيقة، كما أن شعار Final Edition المنقوش بالليزر على إطار النوافذ الخلفية يمنحها طابعاً فريداً، بالإضافة إلى نقش مماثل على جلد مقبض ناقل الحركة، فضلاً عن شعار مضيئ داخل المقصورة وعلى العتبات الجانبية للأبواب.

وتتوفّر الإضاءة المحيطية متعددة الألوان بشكل قياسي ابتداءً من فئة Elegance، لتمنح المقصورة أجواء فاخرة شبيهة بصالات الاستراحة.

وتأتي السيارة التي تنتمي إلى فئة موديلات SUV الكبيرة، بطول 9ر4 متر وعرض 0ر2 متر وارتفاع 7ر1 متر مع قاعدة عجلات بطول يبلغ 9ر2 متر.

وأشارت فولكس فاجن إلى أن سعر الإصدار الخاص يبلغ 75 ألف يورو (نحو 298 ألف درهم).