علامات تحذيرية إلى الرجال.. تنذر بتضخم البروستاتا

أفادت الجمعية الألمانية لجراحة المسالك البولية بأنه يمكن الحفاظ على صحة البروستاتا من خلال اتباع نمط حياة صحي يرتكز على نمط الحياة السليم، من التغذية الصحية إلى ممارسة الأنشطة والمواظبة على الرياضة.

لذا ينبغي للرجل الانتباه إلى بعض العلامات التحذيرية الدالة على تضخم البروستاتا والمتمثلة في مشاكل التبول، مثل: ضعف تدفق البول، وتقطيره ليلاً، وكثرة التبول.

ويجب على الرجال التركيز على المنتجات النباتية، والحد من استهلاك الأطعمة ذات الأصل الحيواني؛ إذ ينصح بتفضيل اللحوم البيضاء (مثل الديك الرومي أو الدجاج) عند تناول اللحوم، والإقلال من تناول النقانق المدخنة والمملحة أو الامتناع عنها، كما ينبغي الإكثار من الخضراوات والفواكه، مع اختيار الحبوب الكاملة بدلاً من منتجات الدقيق الأبيض.

وأيضاً ينبغي المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية (يُفضل يومياً)، والإقلاع عن التدخين والكحوليات.

وأشار أطباء الجمعية الألمانية لجراحة المسالك البولية إلى أن اتباع نمط حياة صحي لا يحول دون الإصابة بمشاكل البروستاتا؛ لأن هناك عوامل خطورة أخرى لا يمكن التأثير عليها مثل التقدم في العمر (بدءاً من عمر 40 سنة) والاستعداد الوراثي.

يشار إلى أن البروستاتا هي غدة بحجم حبة الكستناء تقع أسفل المثانة وتحيط بالجزء العلوي من مجرى البول. وإذا تضخمت بشكل كبير، فإنها تضغط على المثانة وتضيق مجرى البول.