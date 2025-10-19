للتمتع بشعر صحي.. كلمة السر في التغذية والعناية

يعد الحصول على شعر صحي وكثيف حلم كل امرأة، ويمكن تحقيق هذا الحلم من خلال التغذية الصحية والعناية السليمة، وفق خبراء مجلة Jolie المعنية بالصحة والجمال.

وينصح الخبراء باتباع نظام غذائي صحي يمد الجسم بكمية كافية من البروتينات والفيتامينات، مثل A وC وE والحديد والزنك، مثل اللحوم الحمراء والأسماك والبيض والبقوليات والخضراوات والفواكه الطازجة، إلى جانب شرب السوائل على نحو كافٍ، فضلاً عن الحصول على قسط كافٍ من النوم، والابتعاد عن التوتر النفسي.

وتسهم هذه العوامل جميعها في تدعيم التغذية المثالية لبصيلات «تاج الرأس»، وتساعد على منع تساقطه المبكر.

وتلعب العناية السليمة دوراً رئيساً في التمتع بشعر صحي وكثيف، إذ ينبغي الاهتمام بجذور الشعر، لأن فروة الرأس الصحية تعزز الدورة الدموية، وتقوي جذور الشعر.

ولهذا الغرض، ينبغي تجنب مستحضرات الشامبو الشديدة، التي تهيّج البشرة، وبدلاً من ذلك، ينصح باستخدام شامبو يحتوي على تركيبات لطيفة ذات رقم هيدروجيني (pH) محايد. ويُراعى تدليك فروة الرأس بلطف بأطراف الأصابع أثناء الغسل، حيث يعمل ذلك على تحفيز الدورة الدموية.

ولتغذية الشعر وترطيبه، ينبغي أيضاً استخدام ماسكات الشعر بمعدل مرة واحدة في الأسبوع، لإصلاح الأجزاء التالفة وتقوية بنية الشعر.

ومن المهم استخدام أدوات تصفيف الشعر، مثل مجفف الشعر ومكواة الفرد ومكواة التجعيد بحذر، لأن الحرارة الزائدة تُجفف الشعر، وتُسبب تقصفه وتُضعفه. لذلك، ينبغي:

- استخدام سيروم أو اسبراي يقي من الحرارة قبل تصفيف الشعر.

- ترك الشعر يجف في الهواء إن أمكن أو تجفيفه بمجفف الشعر على درجة حرارة متوسطة ومن مسافة بعيدة.

- تقليل استخدام أدوات التصفيف الساخنة، ومنح الشعر فترات راحة مناسبة بين التصفيفات.

وأشار خبراء المجلة إلى أن قص الشعر بانتظام يساعد على منع تقصف الأطراف، كما أن تجفيف الشعر بالمجفف رأساً على عقب أو استخدام فرشاة تكثيف الشعر يرفع جذور الشعر، ويجعلها تبدو أكثر كثافة.

