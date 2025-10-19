غسل اليدين.. وسيلة بسيطة وفعالة لمحاربة العدوى

مع موسم العدوى، أفاد المعهد الاتحادي للصحة العامة بألمانيا بأن غسل اليدين يعد وسيلة بسيطة وفعالة للوقاية من الإصابة بالفيروسات والجراثيم، لاسيما خلال فصل الشتاء.

وأوضح أنه ينبغي غسل اليدين قبل وبعد تحضير الطعام، وقبل وبعد تناوله، وكذلك قبل لمس الأدوية، وبعد استخدام المرحاض، وبعد تنظيف الأنف أو السعال أو العطس، وقبل وبعد ملامسة المرضى أو علاج الجروح، وبعد ملامسة النفايات أو الحيوانات أو طعام الحيوانات الأليفة.

ولتنظيف اليدين بشكل فعال يسمح بالقضاء على الجراثيم، ينبغي غسل اليدين لمدة تراوح بين 20 و30 ثانية بواسطة الصابون، مع مراعاة فرك اليدين جيداً، ليس فقط من جهة راحة اليد، بل أيضاً من جهة ظهر اليد، كما ينبغي تنظيف الفراغات بين الأصابع.

