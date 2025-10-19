السمسم غذاء خارق.. لكن «دون إفراط»    

يصف خبراء تغذية ومختصون السمسم بأنه يعد غذاء خارقاً لما يتمتع به من فوائد كثيرة للصحة، مع التشديد على ضرورة عدم الإفراط في تناوله.

وأوردت مجلة «إيلي» المعنية بالصحة والجمال أن السمسم يحتوي على الألياف الغذائية التي تُعزز الهضم، وتعمل على إطالة الشعور بالشبع، وكذلك البروتينات النباتية، التي تدعم بناء العضلات، وتُعزز عملية الأيض، والدهون الصحية التي تُحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم، وتمنع الرغبة الشديدة في تناول الطعام، علاوة على الكالسيوم الذي يساعد على تقوية العظام، والحديد الذي يُعزز إمداد الجسم بالأكسجين، فيما يمكن أن تؤثر مركبات الليجنان (مركبات نباتية ثانوية) إيجاباً على أيض الدهون.

كما يعد السمسم أيضاً مناسباً بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون حساسية المعدة.

وعلى الرغم من هذه الفوائد الكثيرة، إلا أن المجلة حذرت من الإفراط في تناول السمسم، بسبب محتواه العالي من السعرات الحرارية، حيث تحتوي 100 غرام على نحو 573 سعرة حرارية.

وعن الكمية المناسبة، أوصت المجلة بإضافة ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من بذور السمسم إلى النظام الغذائي يومياً، للاستفادة من فوائدها دون استهلاك سعرات حرارية زائدة، مؤكدة أن هذه الكمية تعد كافية للاستفادة من الألياف الغذائية والدهون الصحية والبروتينات والمعادن. ولهذا الغرض يمكن إعداد سلطة السمسم مع الكينوا والأفوكادو للحصول على طبق خفيف وغني بالألياف الغذائية والدهون الصحية.

وإلى جانب السعرات الحرارية العالية، تشمل مخاطر الإفراط في تناول السمسم أيضاً:

- مشكلات الجهاز الهضمي: قد يُسبب ارتفاع نسبة الألياف فيه انتفاخاً أو إسهالاً، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون حساسية تجاه السمسم.

- الأكسالات: يحتوي السمسم على الأكسالات، التي قد تُسبب كميات كبيرة منها مضاعفات لمن يعانون مشكلات في الكلى.

يُشار إلى أن السمسم من أكثر مسببات الحساسية شيوعاً، لذا يُنصح من يعانون حساسية تجاهه بتجنبه تماماً.

• 573 سعرة حرارية في كل 100 غرام من السمسم.