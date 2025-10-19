أدوية البالغين في متناول الأطفال.. خطر يهدد حياتهم

حذرت غرفة الصيادلة بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية من أن تناول الأطفال أدوية البالغين عن طريق الخطأ قد يهدد حياتهم؛ لأن تأثير الأدوية يكون أقوى في الأطفال، بسبب قلة وزنهم مقارنة بالبالغين.

ودللت الغرفة على هذه الخطورة بالأمثلة الآتية:

- حاصرات بيتا مثل الميتوبرولول قد تُسبب اضطراباً خطراً في معدل ضربات قلب الطفل.

- مسكنات الألم، التي تؤثر في الجهاز العصبي المركزي، قد تُسبب بطء التنفس وضيقه، إضافة إلى فقدان الوعي والتشنجات.

- أدوية الاكتئاب والهلاوس قد تُسبب تشنجات لدى الأطفال، إضافة إلى الارتباك وضعف الوعي.

وعن كيفية التصرف في حالة ابتلاع الطفل أحد أدوية البالغين عن طريق الخطأ، أوضحت الغرفة أنه يتعين على الوالدين الاتصال بالإسعاف فوراً، مشيرة إلى ضرورة إزالة أي بقايا دواء من الفم.

ومع ذلك، ينبغي عدم إجبار الطفل على التقيؤ بسبب احتمالية تعرضه لخطر الاختناق.

ولتجنب هذه المخاطر من الأساس، ينبغي الاحتفاظ بالأدوية بعيداً عن متناول الأطفال، ويُفضل الاحتفاظ بها في خزانة قابلة للغلق.