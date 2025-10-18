غذاء خارق ولكن بشرط.. خبراء ينصحون: عليكم بتناول السمسم

يصف خبراء ومختصون السمسم بأنه «غذاء خارق» لما يتمتع به من فوائد كثيرة للصحة، مع التشديد على ضرورة عدم الإفراط في تناوله.

وأوردت مجلة «إيلي» المعنية بالصحة والجمال أن السمسم يحتوي على الألياف الغذائية، التي تُعزز الهضم وتعمل على إطالة الشعور بالشبع، وكذلك البروتينات النباتية، التي تدعم بناء العضلات وتُعزز عملية الأيض، والدهون الصحية، التي تُحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتمنع الرغبة الشديدة في تناول الطعام، علاوة على الكالسيوم، الذي يساعد على تقوية العظام، والحديد، الذي يُعزز إمداد الجسم بالأكسجين، فيما يمكن أن تؤثر مركبات الليجنان (مركبات نباتية ثانوية) إيجاباً على أيض الدهون.

كما يعد السمسم أيضاً مناسباً بشكل خاص للأشخاص، الذين يعانون من حساسية المعدة.

وعلى الرغم من هذه الفوائد الكثيرة، إلا أن المجلة حذرت من الإفراط في تناول السمسم بسبب محتواه العالي من السعرات الحرارية؛ إذ تحتوي 100 غرام منه على نحو 573 سعراً حرارياً.

وعن الكمية المناسبة، أوصت المجلة بإضافة ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من بذور السمسم إلى النظام الغذائي يومياً للاستفادة من فوائدها دون استهلاك سعرات حرارية زائدة، مؤكدة أن هذه الكمية تعد كافية للاستفادة من الألياف الغذائية والدهون الصحية والبروتينات والمعادن.

ولهذا الغرض يمكن إعداد سلطة السمسم مع الكينوا والأفوكادو للحصول على طبق خفيف وغني بالألياف الغذائية والدهون الصحية.