طبيب نفسي يحذر من هذه الأعراض: استمرار 5 منها لأسبوعين تعني أنك مصاب بالاكتئاب

وصف أستاذ الطب النفسي الألماني أولريش هيجرل، الاكتئاب بأنه مرض خطير تتغير فيه وظائف الدماغ، إذ يعد أكثر من مجرد اعتلال مزاج، مشدداً على أن هناك بعض الأعراض النفسية والجسدية التي ينبغي الانتباه إليها جيداً.

وتشخّص الإصابة بالاكتئاب في حالة استمرار أربعة إلى خمسة أعراض من العلامات التالية لأكثر من أسبوعين، وفق الطبيب الألماني، وهي: المزاج المكتئب، الكآبة، عدم القدرة على إدراك أي عاطفة، الميل إلى التفكير ملياً، الشعور المفرط بالذنب، اليأس وفقدان الأمل، عدم الشعور بقيمة وأهمية الذات، والتفكير في الانتحار وإيذاء النفس.

وغالباً ما تكون الأعراض النفسية مصحوبة بأعراض جسدية مثل: الإرهاق الشديد المصحوب باضطرابات نوم، فقدان الشهية، والذي غالباً ما يكون مصحوباً بفقدان الوزن، وطنين الأذن، ومشاكل الجهاز الهضمي.

ويجب على أي شخص يلاحظ علامات الاكتئاب لدى أحد أفراد عائلته أو أصدقائه ألا يتردد في حثه بلطف على استشارة طبيب نفسي للخضوع للعلاج في الوقت المناسب؛ لأن الاكتئاب مرض خطير، وغالباً ما يهدد الحياة.

ويكون العلاج من خلال العلاج النفسي مع إمكانية اللجوء إلى الأدوية مثل مضادات الاكتئاب.